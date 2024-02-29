https://ria.ru/20240229/dipfeyk-1930107951.html
Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео
Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео - РИА Новости, 29.02.2024
Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео
Отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально, считает руководитель направления гибридных коммуникаций "МТС Линк" Дмитрий Крюков. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T02:36
2024-02-29T02:36
2024-02-29T02:36
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально, считает руководитель направления гибридных коммуникаций "МТС Линк" Дмитрий Крюков. "Полагаю, что отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально. Особенно в записи", - сказал Крюков РИА Новости. По его словам, во время видеозвонков обнаружить мошенников можно будет, только задав собеседнику контрольный вопрос. Помогут факты, известные конкретным людям, участвующим в беседе, о которых третьи лица точно не знают. Он добавил, что вопросы могут быть связаны с бизнесом или с фактами биографии, не раскрытых во внешних источниках, например, как звали первое домашнее животное, за какую команду человек болеет и другое. Эксперт отметил, что мошенникам проще и быстрее воздействовать на человека, чем взламывать конкретную систему, поэтому даже через год они будут все больше полагаться на методы социальной инженерии. "На сегодняшний день средства выявления дипфейков находятся в зачаточном состоянии и недостаточно эффективны. Можно ожидать, что количество такого рода атак увеличится. Противостоять атакам можно, только проводя с персоналом постоянные обучения по вопросам информационной безопасности", - объяснил Крюков.
https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html
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технологии, общество, россия
Технологии, Общество, Россия
Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео
Эксперт: через год отличить дипфейк-видео от настоящего будет нереально
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально, считает руководитель направления гибридных коммуникаций "МТС Линк" Дмитрий Крюков.
«
"Полагаю, что отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально. Особенно в записи", - сказал Крюков РИА Новости.
По его словам, во время видеозвонков обнаружить мошенников можно будет, только задав собеседнику контрольный вопрос. Помогут факты, известные конкретным людям, участвующим в беседе, о которых третьи лица точно не знают.
Он добавил, что вопросы могут быть связаны с бизнесом или с фактами биографии, не раскрытых во внешних источниках, например, как звали первое домашнее животное, за какую команду человек болеет и другое.
Эксперт отметил, что мошенникам проще и быстрее воздействовать на человека, чем взламывать конкретную систему, поэтому даже через год они будут все больше полагаться на методы социальной инженерии.
"На сегодняшний день средства выявления дипфейков находятся в зачаточном состоянии и недостаточно эффективны. Можно ожидать, что количество такого рода атак увеличится. Противостоять атакам можно, только проводя с персоналом постоянные обучения по вопросам информационной безопасности", - объяснил Крюков.
Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками