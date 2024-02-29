https://ria.ru/20240229/dipfeyk-1930107951.html

Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео

Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео - РИА Новости, 29.02.2024

Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео

Отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально, считает руководитель направления гибридных коммуникаций "МТС Линк" Дмитрий Крюков. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T02:36

2024-02-29T02:36

2024-02-29T02:36

технологии

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_149:317:2889:1858_1920x0_80_0_0_3b70008415cfb8a45bfd722019a3e10f.jpg

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально, считает руководитель направления гибридных коммуникаций "МТС Линк" Дмитрий Крюков. "Полагаю, что отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально. Особенно в записи", - сказал Крюков РИА Новости. По его словам, во время видеозвонков обнаружить мошенников можно будет, только задав собеседнику контрольный вопрос. Помогут факты, известные конкретным людям, участвующим в беседе, о которых третьи лица точно не знают. Он добавил, что вопросы могут быть связаны с бизнесом или с фактами биографии, не раскрытых во внешних источниках, например, как звали первое домашнее животное, за какую команду человек болеет и другое. Эксперт отметил, что мошенникам проще и быстрее воздействовать на человека, чем взламывать конкретную систему, поэтому даже через год они будут все больше полагаться на методы социальной инженерии. "На сегодняшний день средства выявления дипфейков находятся в зачаточном состоянии и недостаточно эффективны. Можно ожидать, что количество такого рода атак увеличится. Противостоять атакам можно, только проводя с персоналом постоянные обучения по вопросам информационной безопасности", - объяснил Крюков.

https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, общество, россия