Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/dipfeyk-1930107951.html
Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео
Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео - РИА Новости, 29.02.2024
Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео
Отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально, считает руководитель направления гибридных коммуникаций "МТС Линк" Дмитрий Крюков. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T02:36
2024-02-29T02:36
технологии
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_149:317:2889:1858_1920x0_80_0_0_3b70008415cfb8a45bfd722019a3e10f.jpg
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально, считает руководитель направления гибридных коммуникаций "МТС Линк" Дмитрий Крюков. "Полагаю, что отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально. Особенно в записи", - сказал Крюков РИА Новости. По его словам, во время видеозвонков обнаружить мошенников можно будет, только задав собеседнику контрольный вопрос. Помогут факты, известные конкретным людям, участвующим в беседе, о которых третьи лица точно не знают. Он добавил, что вопросы могут быть связаны с бизнесом или с фактами биографии, не раскрытых во внешних источниках, например, как звали первое домашнее животное, за какую команду человек болеет и другое. Эксперт отметил, что мошенникам проще и быстрее воздействовать на человека, чем взламывать конкретную систему, поэтому даже через год они будут все больше полагаться на методы социальной инженерии. "На сегодняшний день средства выявления дипфейков находятся в зачаточном состоянии и недостаточно эффективны. Можно ожидать, что количество такого рода атак увеличится. Противостоять атакам можно, только проводя с персоналом постоянные обучения по вопросам информационной безопасности", - объяснил Крюков.
https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_232:125:2669:1953_1920x0_80_0_0_e75d3b654be13abf9180ffe439261686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество, россия
Технологии, Общество, Россия
Эксперт рассказал об опасности развития дипфейк-видео

Эксперт: через год отличить дипфейк-видео от настоящего будет нереально

© iStock.com / Prostock-StudioПожилая женщина использует смартфон
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально, считает руководитель направления гибридных коммуникаций "МТС Линк" Дмитрий Крюков.
«
"Полагаю, что отличить дипфейк-видео от настоящего через год будет нереально. Особенно в записи", - сказал Крюков РИА Новости.
По его словам, во время видеозвонков обнаружить мошенников можно будет, только задав собеседнику контрольный вопрос. Помогут факты, известные конкретным людям, участвующим в беседе, о которых третьи лица точно не знают.
Он добавил, что вопросы могут быть связаны с бизнесом или с фактами биографии, не раскрытых во внешних источниках, например, как звали первое домашнее животное, за какую команду человек болеет и другое.
Эксперт отметил, что мошенникам проще и быстрее воздействовать на человека, чем взламывать конкретную систему, поэтому даже через год они будут все больше полагаться на методы социальной инженерии.
"На сегодняшний день средства выявления дипфейков находятся в зачаточном состоянии и недостаточно эффективны. Можно ожидать, что количество такого рода атак увеличится. Противостоять атакам можно, только проводя с персоналом постоянные обучения по вопросам информационной безопасности", - объяснил Крюков.
Мужчина идет по одной из улиц - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Названы два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками
2 февраля, 09:29
 
ТехнологииОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала