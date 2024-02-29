https://ria.ru/20240229/deputat-1930341314.html

Экс-депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам за коррупцию

Экс-депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам за коррупцию - РИА Новости, 29.02.2024

Экс-депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам за коррупцию

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам и десяти месяцам колонии за злоупотребление полномочиями... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:40

2024-02-29T19:40

2024-02-29T19:40

происшествия

ростов-на-дону

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151705/03/1517050312_0:9:2878:1627_1920x0_80_0_0_a2229c54fd8a43085200007b095d8cdd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам и десяти месяцам колонии за злоупотребление полномочиями и покушение на мошенничество при строительстве "ДонБиоТеха" в Волгодонске, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. "Варшавский признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.1, части 2 статьи 201 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет десять месяцев... в исправительной колонии общего режима", - сказал он. По данным суда, в 2014-2018 годах являясь гендиректором "Донские Биотехнологии" Варшавский вместе с неустановленными лицами предоставил "Россельхозбанку" недостоверные сведения, совершив покушение на хищение более 10,6 миллиона рублей кредитных средств. Ранее суд приговорил Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов. Позже суд в Москве назначил ему 7 лет колонии за мошенничество. Кроме того, с него было взыскано 2,614 миллиарда рублей. Бизнесмен был депутатом Госдумы с 2005 по 2011 годах.

https://ria.ru/20240129/klyayn-1924085905.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростов-на-дону, россия, госдума рф