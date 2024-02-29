Экс-депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам за коррупцию
Экс-депутат Госдумы Варшавский получил почти восемь лет за покушение на хищение
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский
Бывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам и десяти месяцам колонии за злоупотребление полномочиями и покушение на мошенничество при строительстве "ДонБиоТеха" в Волгодонске, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Варшавский признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.1, части 2 статьи 201 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет десять месяцев... в исправительной колонии общего режима", - сказал он.
По данным суда, в 2014-2018 годах являясь гендиректором "Донские Биотехнологии" Варшавский вместе с неустановленными лицами предоставил "Россельхозбанку" недостоверные сведения, совершив покушение на хищение более 10,6 миллиона рублей кредитных средств.
Ранее суд приговорил Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов. Позже суд в Москве назначил ему 7 лет колонии за мошенничество. Кроме того, с него было взыскано 2,614 миллиарда рублей. Бизнесмен был депутатом Госдумы с 2005 по 2011 годах.