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Экс-депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам за коррупцию - РИА Новости, 29.02.2024
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19:40 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/deputat-1930341314.html
Экс-депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам за коррупцию
Экс-депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам за коррупцию - РИА Новости, 29.02.2024
Экс-депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам за коррупцию
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам и десяти месяцам колонии за злоупотребление полномочиями... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:40
2024-02-29T19:40
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам и десяти месяцам колонии за злоупотребление полномочиями и покушение на мошенничество при строительстве "ДонБиоТеха" в Волгодонске, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. "Варшавский признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.1, части 2 статьи 201 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет десять месяцев... в исправительной колонии общего режима", - сказал он. По данным суда, в 2014-2018 годах являясь гендиректором "Донские Биотехнологии" Варшавский вместе с неустановленными лицами предоставил "Россельхозбанку" недостоверные сведения, совершив покушение на хищение более 10,6 миллиона рублей кредитных средств. Ранее суд приговорил Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов. Позже суд в Москве назначил ему 7 лет колонии за мошенничество. Кроме того, с него было взыскано 2,614 миллиарда рублей. Бизнесмен был депутатом Госдумы с 2005 по 2011 годах.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, госдума рф
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Госдума РФ
Экс-депутата Госдумы приговорили почти к восьми годам за коррупцию

Экс-депутат Госдумы Варшавский получил почти восемь лет за покушение на хищение

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский
Бывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского к семи годам и десяти месяцам колонии за злоупотребление полномочиями и покушение на мошенничество при строительстве "ДонБиоТеха" в Волгодонске, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Варшавский признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.1, части 2 статьи 201 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет десять месяцев... в исправительной колонии общего режима", - сказал он.
По данным суда, в 2014-2018 годах являясь гендиректором "Донские Биотехнологии" Варшавский вместе с неустановленными лицами предоставил "Россельхозбанку" недостоверные сведения, совершив покушение на хищение более 10,6 миллиона рублей кредитных средств.
Ранее суд приговорил Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов. Позже суд в Москве назначил ему 7 лет колонии за мошенничество. Кроме того, с него было взыскано 2,614 миллиарда рублей. Бизнесмен был депутатом Госдумы с 2005 по 2011 годах.
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