https://ria.ru/20240229/delo-1930363085.html

На западе Украины завели дело в отношении военкомата из-за смерти мужчины

На западе Украины завели дело в отношении военкомата из-за смерти мужчины - РИА Новости, 29.02.2024

На западе Украины завели дело в отношении военкомата из-за смерти мужчины

Прокуратура Тернополя на западе Украины проверяет действия сотрудников военкомата из-за смерти мужчины, сообщает в четверг офис генерального прокурора страны. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T22:23

2024-02-29T22:23

2024-02-29T22:23

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Прокуратура Тернополя на западе Украины проверяет действия сотрудников военкомата из-за смерти мужчины, сообщает в четверг офис генерального прокурора страны. "Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих военкомата, на территории которого потерял сознание, а впоследствии в больнице умер военнообязанный. Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий. Как стало известно, в городе Бучач умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в военкомате", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. Уточняется, что мужчина болел эпилепсией, на его теле были ушибы и кровоподтеки. Предварительно установлено, что 25 февраля 2024 он прибыл в военкомат для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Спустя два дня, около 18.00 мск, находясь на территории учреждения, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось, у него начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой. Позже медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма, добавили в прокуратуре. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926478514.html

https://ria.ru/20240222/odessa-1928931593.html

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в мире, украина, тернополь, россия, владимир зеленский