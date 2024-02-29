На западе Украины завели дело в отношении военкомата из-за смерти мужчины
На западе Украины возбудили дело в отношении военкомата из-за смерти мужчины
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Прокуратура Тернополя на западе Украины проверяет действия сотрудников военкомата из-за смерти мужчины, сообщает в четверг офис генерального прокурора страны.
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"Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих военкомата, на территории которого потерял сознание, а впоследствии в больнице умер военнообязанный. Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона зарегистрировала уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий. Как стало известно, в городе Бучач умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в военкомате", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Уточняется, что мужчина болел эпилепсией, на его теле были ушибы и кровоподтеки. Предварительно установлено, что 25 февраля 2024 он прибыл в военкомат для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Спустя два дня, около 18.00 мск, находясь на территории учреждения, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось, у него начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой. Позже медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма, добавили в прокуратуре.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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