https://ria.ru/20240229/dela-1930178597.html
Россия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, заявил Путин
Россия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Россия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:23
2024-02-29T12:23
2024-02-29T14:56
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела."Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал глава государства в ходе послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Россия
Россия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, заявил Путин
Путин: Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела.
"Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система России – одна из опор суверенитета страны. Будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал глава государства в ходе послания Федеральному собранию.
Новая элита. Путин определил будущее России
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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