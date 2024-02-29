https://ria.ru/20240229/dars-1930129731.html

DARS в 2023 году увеличил объем продаж недвижимости в 2,2 раза

DARS в 2023 году увеличил объем продаж недвижимости в 2,2 раза - РИА Новости, 29.02.2024

DARS в 2023 году увеличил объем продаж недвижимости в 2,2 раза

Федеральный застройщик DARS (ООО "ДАРС-Девелопмент") в 2023 году на 126% превысил прошлогодний показатель объема продаж первичной недвижимости в денежном... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:38

2024-02-29T14:38

2024-02-29T14:38

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МОСКВА, 29 фев — Пресс-служба ООО "ДАРС-Девелопмент". Федеральный застройщик DARS (ООО "ДАРС-Девелопмент") в 2023 году на 126% превысил прошлогодний показатель объема продаж первичной недвижимости в денежном выражении – с 9,9 до 22,4 миллиарда рублей.Объем продаж в физическом выражении вырос на 67%, со 131 до 218,79 тысячи квадратных метров, а средняя цена продажи – на 32%, с 77,3 до 102 тысяч рублей.Рост годовой выручки составил 78% или 8,9 миллиарда рублей, с 11,4 до 20,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA увеличился на 84% до 3,5 миллиарда рублей (в 2022 году – 1,9 миллиарда рублей). При этом снизился показатель соотношения чистый долг\EBITDA до минимального значения за всю историю компании – х0,2.В 2024 году DARS планирует увеличить чистую прибыль на 40% (свыше 3,4 миллиарда рублей), выручку на 40% (более 28 миллиардов рублей), EBITDA на 40% (до 4,9 миллиарда рублей), сохранив при этом долговую нагрузку на прежнем уровне.В 2023 году компания впервые вышла на фондовый рынок и привлекла через размещение облигаций 1 миллиард рублей. По итогам года DARS на 26 пунктов улучшил свои позиции в рейтинге Единого реестра застройщиков и занял в нем 28-е место."Компания идет по пути цифровой трансформации, в I квартале стартуют онлайн-продажи недвижимости. В течение трех лет мы планируем совершить экспансию еще в пять российских регионов, а по итогам 2025 года войти в топ-20 отечественных застройщиков", - комментирует итоги года председатель Совета директоров DARS Дмитрий Рябов.В настоящее время компания ведет 14 проектов в 5 регионах России. Общий объем земельного банка превышает 3,1 миллиона квадратных метров. Компания работает на рынке с 2002 года.Реклама, ООО "ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", erid: 4CQwVszH9pWwJPwY5LW

https://ria.ru/20230911/obligatsii-1895053979.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пресс-релизы