https://ria.ru/20240229/dannye-1930332095.html

Байден считает, что китайские автомобили могут передавать данные в КНР

Байден считает, что китайские автомобили могут передавать данные в КНР - РИА Новости, 29.02.2024

Байден считает, что китайские автомобили могут передавать данные в КНР

Президент США Джо Байден распорядился начать расследование в отношении китайских автомобилей, которые якобы могут передавать данные американских пользователей в РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:45

2024-02-29T18:45

2024-02-29T18:45

в мире

китай

сша

вашингтон (штат)

мао нин

джо байден

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился начать расследование в отношении китайских автомобилей, которые якобы могут передавать данные американских пользователей в КНР, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома. По словам Байдена, которые приводятся в тексте заявления, автомобили из Китая "связаны" с телефонами, навигационными системами и критической инфраструктурой и "могут передавать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре" обратно в КНР. "Сегодня я объявляю о беспрецедентных действиях, чтобы гарантировать, что автомобили на американских дорогах из стран, вызывающих озабоченность, таких, как Китай, не подрывают нашу национальную безопасность. Я дал распоряжение моему министру торговли провести расследование об автомобилях, которые используют технологии из стран, вызывающих озабоченность, и принять соответствующие меры, чтобы среагировать на риски", - заявил Байден. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издаст указ, наделяющий генпрокурора правом предотвращать передачу личных данных американцев в страны, которые вызывают у Вашингтона озабоченность. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о том, что Китай решительно выступает против подобного указа, это дискриминационная практика.

https://ria.ru/20240229/bayden-1930104614.html

китай

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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), мао нин, джо байден