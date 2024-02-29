https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930284423.html

Чернышенко заявил, что число выпускников в сфере ИИ увеличится

Чернышенко заявил, что число выпускников в сфере ИИ увеличится - РИА Новости, 29.02.2024

Чернышенко заявил, что число выпускников в сфере ИИ увеличится

Число выпускников по направлениям, связанным с искусственным интеллектом, увеличится в пять раз, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:46

2024-02-29T15:46

2024-02-29T16:00

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Число выпускников по направлениям, связанным с искусственным интеллектом, увеличится в пять раз, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. "Совокупный прирост ВВП за счет использования ИИ составит не менее 11,2 триллиона рублей – это прорыв, о котором говорил президент. А число выпускников по направлениям, связанным с ИИ, увеличится в пять раз", - сказал Чернышенко. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, что обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере.

https://ria.ru/20240229/ii-1930121080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, навигатор абитуриента