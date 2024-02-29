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Чернышенко заявил, что число выпускников в сфере ИИ увеличится - РИА Новости, 29.02.2024
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15:46 29.02.2024 (обновлено: 16:00 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930284423.html
Чернышенко заявил, что число выпускников в сфере ИИ увеличится
Чернышенко заявил, что число выпускников в сфере ИИ увеличится - РИА Новости, 29.02.2024
Чернышенко заявил, что число выпускников в сфере ИИ увеличится
Число выпускников по направлениям, связанным с искусственным интеллектом, увеличится в пять раз, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:46
2024-02-29T16:00
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Число выпускников по направлениям, связанным с искусственным интеллектом, увеличится в пять раз, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. "Совокупный прирост ВВП за счет использования ИИ составит не менее 11,2 триллиона рублей – это прорыв, о котором говорил президент. А число выпускников по направлениям, связанным с ИИ, увеличится в пять раз", - сказал Чернышенко. Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, что обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере.
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
Чернышенко заявил, что число выпускников в сфере ИИ увеличится

Чернышенко: число выпускников в сфере ИИ увеличится в пять раз

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Число выпускников по направлениям, связанным с искусственным интеллектом, увеличится в пять раз, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
"Совокупный прирост ВВП за счет использования ИИ составит не менее 11,2 триллиона рублей – это прорыв, о котором говорил президент. А число выпускников по направлениям, связанным с ИИ, увеличится в пять раз", - сказал Чернышенко.
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о необходимости достижения Россией самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, что обеспечит прорыв в экономике и социальной сфере.
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Российские специалисты оценили уровень владения инструментами ИИ
Вчера, 08:51
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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