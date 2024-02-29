https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930283058.html
Чернышенко рассказал об увеличении числа аккредитованных ИТ-компаний
Чернышенко рассказал об увеличении числа аккредитованных ИТ-компаний - РИА Новости, 29.02.2024
Чернышенко рассказал об увеличении числа аккредитованных ИТ-компаний
Количество аккредитованных компаний в сфере ИТ увеличилось за три года более чем в 4,5 раза, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:43
2024-02-29T15:43
2024-02-29T15:43
экономика
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Количество аккредитованных компаний в сфере ИТ увеличилось за три года более чем в 4,5 раза, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. "Количество аккредитованных ИТ-компаний увеличилось более чем в 4,5 раза – с 4 тысяч в 2020 году до 19 тысяч в 2023 году", - сказал Чернышенко. Вице-премьер напомнил, что президент во время оглашения послания Федеральному собранию РФ озвучил существенный рост числа отечественных компаний в технологической сфере.
https://ria.ru/20240203/turizm-1925195035.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко рассказал об увеличении числа аккредитованных ИТ-компаний
Чернышенко: число аккредитованных ИТ-компаний увеличилось более чем в 4,5 раза
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Количество аккредитованных компаний в сфере ИТ увеличилось за три года более чем в 4,5 раза, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
"Количество аккредитованных ИТ-компаний увеличилось более чем в 4,5 раза – с 4 тысяч в 2020 году до 19 тысяч в 2023 году", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что президент во время оглашения послания Федеральному собранию РФ озвучил существенный рост числа отечественных компаний в технологической сфере.
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