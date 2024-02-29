https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930283058.html

Чернышенко рассказал об увеличении числа аккредитованных ИТ-компаний

Чернышенко рассказал об увеличении числа аккредитованных ИТ-компаний - РИА Новости, 29.02.2024

Чернышенко рассказал об увеличении числа аккредитованных ИТ-компаний

Количество аккредитованных компаний в сфере ИТ увеличилось за три года более чем в 4,5 раза, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:43

2024-02-29T15:43

2024-02-29T15:43

экономика

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Количество аккредитованных компаний в сфере ИТ увеличилось за три года более чем в 4,5 раза, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. "Количество аккредитованных ИТ-компаний увеличилось более чем в 4,5 раза – с 4 тысяч в 2020 году до 19 тысяч в 2023 году", - сказал Чернышенко. Вице-премьер напомнил, что президент во время оглашения послания Федеральному собранию РФ озвучил существенный рост числа отечественных компаний в технологической сфере.

https://ria.ru/20240203/turizm-1925195035.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин