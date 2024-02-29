https://ria.ru/20240229/byudzhet-1930362473.html
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет - РИА Новости, 29.02.2024
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет
Палата представителей США в четверг утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:14
2024-02-29T22:14
2024-02-29T22:18
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Палата представителей США в четверг утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна), свидетельствуют результаты голосования.В поддержку данной меры высказались 320 членов нижней палаты конгресса, против проголосовали 99.Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
https://ria.ru/20240128/ssha-1923947380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, экономика
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет, предотвратив шатдаун
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Палата представителей США в четверг утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна), свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данной меры высказались 320 членов нижней палаты конгресса, против проголосовали 99.
Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
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