https://ria.ru/20240229/byudzhet-1930362473.html

Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет

Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет - РИА Новости, 29.02.2024

Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет

Палата представителей США в четверг утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T22:14

2024-02-29T22:14

2024-02-29T22:18

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Палата представителей США в четверг утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна), свидетельствуют результаты голосования.В поддержку данной меры высказались 320 членов нижней палаты конгресса, против проголосовали 99.Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.

https://ria.ru/20240128/ssha-1923947380.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, в мире, экономика