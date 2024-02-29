Рейтинг@Mail.ru
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 29.02.2024 (обновлено: 22:18 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/byudzhet-1930362473.html
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет - РИА Новости, 29.02.2024
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет
Палата представителей США в четверг утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:14
2024-02-29T22:18
сша
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Палата представителей США в четверг утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна), свидетельствуют результаты голосования.В поддержку данной меры высказались 320 членов нижней палаты конгресса, против проголосовали 99.Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
https://ria.ru/20240128/ssha-1923947380.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, экономика
США, В мире, Экономика
Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет

Палата представителей США утвердила краткосрочный бюджет, предотвратив шатдаун

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Палата представителей США в четверг утвердила законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна), свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку данной меры высказались 320 членов нижней палаты конгресса, против проголосовали 99.
Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
США движутся к обрыву из-за госдолга, заявил глава JPMorgan
28 января, 10:35
 
СШАВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала