https://ria.ru/20240229/burkina-faso-1930127607.html
Посол России рассказал, что мешает развивать бизнес в Буркина-Фасо
Посол России рассказал, что мешает развивать бизнес в Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.02.2024
Посол России рассказал, что мешает развивать бизнес в Буркина-Фасо
Террористическая активность не позволяет развивать бизнес в определенных районах, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:19
2024-02-29T09:19
2024-02-29T09:19
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УАГАДУГУ, 29 фев – РИА Новости. Террористическая активность не позволяет развивать бизнес в определенных районах, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков. "Мне представляется, что на первоначальном этапе необходимо сконцентрироваться на решении вопросов с безопасностью. Есть определенные районы, где сильна активность террористов, что не позволяет развивать бизнес", - сообщил Салтыков. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны. В минувшие выходные тысячи террористов предприняли скоординированную атаку в нескольких регионах страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, алексей салтыков, буркина-фасо
В мире, Россия, Алексей Салтыков, Буркина-Фасо
Посол России рассказал, что мешает развивать бизнес в Буркина-Фасо
Посол России Салтыков: террористы мешают развивать бизнес в Буркина-Фасо
УАГАДУГУ, 29 фев – РИА Новости. Террористическая активность не позволяет развивать бизнес в определенных районах, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.
"Мне представляется, что на первоначальном этапе необходимо сконцентрироваться на решении вопросов с безопасностью. Есть определенные районы, где сильна активность террористов, что не позволяет развивать бизнес", - сообщил Салтыков.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны. В минувшие выходные тысячи террористов предприняли скоординированную атаку в нескольких регионах страны.
Посол России рассказал о помощи Буркина-Фасо в обеспечении безопасности