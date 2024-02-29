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Посол России рассказал, что мешает развивать бизнес в Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.02.2024
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09:19 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/burkina-faso-1930127607.html
Посол России рассказал, что мешает развивать бизнес в Буркина-Фасо
Посол России рассказал, что мешает развивать бизнес в Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.02.2024
Посол России рассказал, что мешает развивать бизнес в Буркина-Фасо
Террористическая активность не позволяет развивать бизнес в определенных районах, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:19
2024-02-29T09:19
в мире
россия
алексей салтыков
буркина-фасо
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УАГАДУГУ, 29 фев – РИА Новости. Террористическая активность не позволяет развивать бизнес в определенных районах, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков. "Мне представляется, что на первоначальном этапе необходимо сконцентрироваться на решении вопросов с безопасностью. Есть определенные районы, где сильна активность террористов, что не позволяет развивать бизнес", - сообщил Салтыков. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны. В минувшие выходные тысячи террористов предприняли скоординированную атаку в нескольких регионах страны.
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в мире, россия, алексей салтыков, буркина-фасо
В мире, Россия, Алексей Салтыков, Буркина-Фасо
Посол России рассказал, что мешает развивать бизнес в Буркина-Фасо

Посол России Салтыков: террористы мешают развивать бизнес в Буркина-Фасо

© AP Photo / Kilaye BationoВоенный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Kilaye Bationo
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу. Архивное фото
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УАГАДУГУ, 29 фев – РИА Новости. Террористическая активность не позволяет развивать бизнес в определенных районах, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков.
"Мне представляется, что на первоначальном этапе необходимо сконцентрироваться на решении вопросов с безопасностью. Есть определенные районы, где сильна активность террористов, что не позволяет развивать бизнес", - сообщил Салтыков.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны. В минувшие выходные тысячи террористов предприняли скоординированную атаку в нескольких регионах страны.
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Посол России рассказал о помощи Буркина-Фасо в обеспечении безопасности
07:10
 
В миреРоссияАлексей СалтыковБуркина-Фасо
 
 
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