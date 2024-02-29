https://ria.ru/20240229/burkina-faso-1930116107.html

Посол России рассказал о помощи Буркина-Фасо в обеспечении безопасности

Посол России рассказал о помощи Буркина-Фасо в обеспечении безопасности - РИА Новости, 29.02.2024

Посол России рассказал о помощи Буркина-Фасо в обеспечении безопасности

Буркина-Фасо заинтересована в том, чтобы Россия помогла в повышении боеспособности ее вооруженных сил, сообщил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T07:10

2024-02-29T07:10

2024-02-29T07:10

в мире

россия

алексей салтыков

буркина-фасо

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УАГАДУГУ, 29 фев – РИА Новости. Буркина-Фасо заинтересована в том, чтобы Россия помогла в повышении боеспособности ее вооруженных сил, сообщил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков. "Буркинийцы прежде всего заинтересованы в том, чтобы российская сторона помогла в обеспечении безопасности, повышении боеспособности вооруженных сил (республики – ред.)", - сообщил Салтыков. Посол отметил, что повышение боеспособности буркинийской армии будет способствовать возвращению жизни в стране в привычное русло. По его словам, прогресс в этом направлении уже наметился. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны. В минувшие выходные тысячи террористов предприняли скоординированную атаку в нескольких регионах страны. Атаке в том числе подверглась церковь и мечеть, погибли прихожане религиозных заведений. Часть нападавших была ликвидирована.

https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923634808.html

россия

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в мире, россия, алексей салтыков, буркина-фасо