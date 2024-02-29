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В Кремле заявили о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 29.02.2024 (обновлено: 19:33 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/britaniya-1930317569.html
В Кремле заявили о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине
В Кремле заявили о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине - РИА Новости, 29.02.2024
В Кремле заявили о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине
Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:40
2024-02-29T19:33
в мире
украина
великобритания
дмитрий песков
тони радакин
риши сунак
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.&quot;Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (Украине. — Прим. ред.). И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт&quot;, — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал публикацию The Times о взаимодействии начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина и ВСУ."Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации (президента России. — Прим. ред.) не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно", — уточнил Песков.После начала спецоперации Британия активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Лондон помогал Киеву с помощью серии настольных военно-тактических игр составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.При этом, как сообщило в начале недели агентство Reuters, в Лондоне признали, что британские военные специалисты присутствуют на Украине, но расширять контингент не планируется. Эту информацию подтвердил в четверг телеканал Sky News, приведя слова премьера Риши Сунака. Он уточнил, что небольшое количество британских военных на Украине охраняют дипломатов и обучают ВСУ.Несмотря на неудачи на фронте, в январе во время визита в Киев глава британского правительства заявил, что помощь со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Британия предоставит Украине консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Соединенное Королевство окажет помощь в развитии армии, оперативно совместимой с НАТО, а также украинского военного сектора.Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение Украины и Великобритании в сфере безопасности, оно показывает, что киевским властям не позволят выйти из конфликта через переговоры, Лондон же пытается не дать НАТО утратить интерес к этой стране.В Кремле отмечали, оценивая перспективы отношений с Британией, что Москва сейчас не видит "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что Россия сохраняет открытость и готовность обсуждать самые сложные вопросы за столом переговоров, но не в ущерб своим интересам.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920954275.html
https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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в мире, украина, великобритания, дмитрий песков, тони радакин, риши сунак, вооруженные силы украины, нато, россия, лондон
В мире, Украина, Великобритания, Дмитрий Песков, Тони Радакин, Риши Сунак, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Лондон, Специальная военная операция на Украине
В Кремле заявили о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине

Песков: британцы оказывают Украине поддержку людьми и разведданными

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.
«

"Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (Украине. — Прим. ред.). И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт", — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал публикацию The Times о взаимодействии начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина и ВСУ.

Британская газета утверждает, что адмирал секретно помогает Украине с боевыми планами, в том числе он якобы содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.

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"Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации (президента России. — Прим. ред.) не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно", — уточнил Песков.
После начала спецоперации Британия активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Лондон помогал Киеву с помощью серии настольных военно-тактических игр составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.
При этом, как сообщило в начале недели агентство Reuters, в Лондоне признали, что британские военные специалисты присутствуют на Украине, но расширять контингент не планируется. Эту информацию подтвердил в четверг телеканал Sky News, приведя слова премьера Риши Сунака. Он уточнил, что небольшое количество британских военных на Украине охраняют дипломатов и обучают ВСУ.
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Несмотря на неудачи на фронте, в январе во время визита в Киев глава британского правительства заявил, что помощь со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Британия предоставит Украине консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Соединенное Королевство окажет помощь в развитии армии, оперативно совместимой с НАТО, а также украинского военного сектора.
Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение Украины и Великобритании в сфере безопасности, оно показывает, что киевским властям не позволят выйти из конфликта через переговоры, Лондон же пытается не дать НАТО утратить интерес к этой стране.
В Кремле отмечали, оценивая перспективы отношений с Британией, что Москва сейчас не видит "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что Россия сохраняет открытость и готовность обсуждать самые сложные вопросы за столом переговоров, но не в ущерб своим интересам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияДмитрий ПесковТони РадакинРиши СунакВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияЛондон
 
 
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