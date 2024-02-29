https://ria.ru/20240229/britaniya-1930317569.html

В Кремле заявили о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине

В Кремле заявили о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине - РИА Новости, 29.02.2024

В Кремле заявили о прямой вовлеченности Лондона в конфликт на Украине

Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:40

2024-02-29T17:40

2024-02-29T19:33

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI."Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (Украине. — Прим. ред.). И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт", — сказал представитель Кремля.Так он прокомментировал публикацию The Times о взаимодействии начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирала Тони Радакина и ВСУ."Что касается этого офицера, то, конечно, мы в администрации (президента России. — Прим. ред.) не располагаем такими данными, но, наверное, военным нашим об этом известно", — уточнил Песков.После начала спецоперации Британия активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Лондон помогал Киеву с помощью серии настольных военно-тактических игр составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.При этом, как сообщило в начале недели агентство Reuters, в Лондоне признали, что британские военные специалисты присутствуют на Украине, но расширять контингент не планируется. Эту информацию подтвердил в четверг телеканал Sky News, приведя слова премьера Риши Сунака. Он уточнил, что небольшое количество британских военных на Украине охраняют дипломатов и обучают ВСУ.Несмотря на неудачи на фронте, в январе во время визита в Киев глава британского правительства заявил, что помощь со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Британия предоставит Украине консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Соединенное Королевство окажет помощь в развитии армии, оперативно совместимой с НАТО, а также украинского военного сектора.Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соглашение Украины и Великобритании в сфере безопасности, оно показывает, что киевским властям не позволят выйти из конфликта через переговоры, Лондон же пытается не дать НАТО утратить интерес к этой стране.В Кремле отмечали, оценивая перспективы отношений с Британией, что Москва сейчас не видит "ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги". Там добавили, что Россия сохраняет открытость и готовность обсуждать самые сложные вопросы за столом переговоров, но не в ущерб своим интересам.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920954275.html

https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, великобритания, дмитрий песков, тони радакин, риши сунак, вооруженные силы украины, нато, россия, лондон