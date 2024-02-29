https://ria.ru/20240229/briks-1930297933.html

БРИКС обгонит страны G7 по доле ВВП по ППС, спрогнозировал Путин

БРИКС обгонит страны G7 по доле ВВП по ППС, спрогнозировал Путин - РИА Новости, 29.02.2024

БРИКС обгонит страны G7 по доле ВВП по ППС, спрогнозировал Путин

Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%, "большой семерки" - снизится до 27,8%, заявил президент... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:23

2024-02-29T16:23

2024-02-29T16:23

россия

владимир путин

брикс

g7

экономика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%, "большой семерки" - снизится до 27,8%, заявил президент России Владимир Путин. Согласно презентации, представленной президентом, ВВП по паритету покупательной способности стран БРИКС еще в 1992 году составлял 19,3% от мирового, а в у стран G7 - было 45,7%. При этом уже по итогам 2022 года перевес стал в пользу БРИКС - 34,4% против 30,3%. "Еще 10-15 лет назад ситуация была совершенно другой... Мировые тенденции носят объективный характер... К 2028 году ситуация еще больше поменяется в сторону БРИКС, будет 36,6%. Для "семерки" прогноз на 28-й год – 27,8%. Никуда от этого не деться. Это объективная реальность. Так и будет. Чего бы ни происходило, в том числе даже и на Украине", - сказал Путин на послании Федеральному собранию. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут. Оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году: оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, брикс, g7, экономика