https://ria.ru/20240229/briks-1930100099.html

В БРИКС поддержали идею взаимного признания рейтингов, заявили в Минфине

В БРИКС поддержали идею взаимного признания рейтингов, заявили в Минфине - РИА Новости, 29.02.2024

В БРИКС поддержали идею взаимного признания рейтингов, заявили в Минфине

Ряду партнеров России по БРИКС интересна идея взаимного признания рейтингов, она поднималась на встрече министров финансов объединения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T00:00

2024-02-29T00:00

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САН-ПАУЛУ, 28 фев - РИА Новости. Ряду партнеров России по БРИКС интересна идея взаимного признания рейтингов, она поднималась на встрече министров финансов объединения, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Встреча глав минфинов и центральных банков стран БРИКС прошла 27 февраля в бразильском Сан-Паулу. "(Идея о взаимном признании рейтингов – ред.) поднималась, причем не только нами. Как минимум двое наших коллег поднимали этот вопрос", - сказал замминистра. "Например, китайская и бразильская компании работают между собой, они идут получать рейтинг в рейтинговые агентства в США. Зачем? У многих из наших стран есть свои рейтинговые агентства, они в принципе работают ничем не хуже. Обсуждался вопрос о взаимном признании рейтингов между странами", - добавил Чебесков. "Это непростой вопрос, потому что рейтинги – это некий стандарт, и нужно сначала продумать, как адаптировать текущую экономическую ситуацию и бизнес-условия к тому, чтобы использовать уже наши агентства и наши рейтинги", - пояснил замминистра. Он подчеркнул, что вопрос о создании единого рейтингового агентства стран БРИКС на встрече глав минфинов не поднимался.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

https://ria.ru/20240215/briks-1927534769.html

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россия, сан-паулу (город), сша, брикс, в мире