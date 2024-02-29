Рейтинг@Mail.ru
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/boepripasy-1930285227.html
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине - РИА Новости, 29.02.2024
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине
Украинской армии грозит скорое поражение из-за отсутствия боеприпасов, которые Евросоюз и США так и не смогли поставить ВСУ, заявил британский депутат Боб Сили... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:49
2024-02-29T15:49
в мире
украина
сша
киев
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Украинской армии грозит скорое поражение из-за отсутствия боеприпасов, которые Евросоюз и США так и не смогли поставить ВСУ, заявил британский депутат Боб Сили в статье для The Spectator."Опасная правда проявляется на Украине. Киев постепенно начинает проигрывать в конфликте с Россией, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания ЕС и США не выполняются. &lt;…&gt; В результате Украина начала терять территории", — отметил он.Сили подчеркнул, что, пока ВСУ страдают от недостатка вооружений, мощности российской военной промышленности только растут. По его мнению, если ситуация будет дальше складываться подобным образом, украинскую армию ждет разгром."На востоке страны, куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим. Солдаты злятся, потому что их соратники погибают из-за нехватки боеприпасов. &lt;…&gt; Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа", —резюмировал он.В январе американская газета Wall Street Journal сообщила, что Украине не хватает вооружения и мотивированных военных, поэтому аналитики считают, что российские войска смогут прорвать украинскую оборону.
https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html
https://ria.ru/20240229/voyska-1930264720.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине

The Spectator: ВСУ обречены на скорый крах из-за отсутствия боеприпасов

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Украинской армии грозит скорое поражение из-за отсутствия боеприпасов, которые Евросоюз и США так и не смогли поставить ВСУ, заявил британский депутат Боб Сили в статье для The Spectator.
"Опасная правда проявляется на Украине. Киев постепенно начинает проигрывать в конфликте с Россией, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания ЕС и США не выполняются. <…> В результате Украина начала терять территории", — отметил он.
Танк M1A3 Abrams армии США во время учений в Литве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
Вчера, 10:10
Сили подчеркнул, что, пока ВСУ страдают от недостатка вооружений, мощности российской военной промышленности только растут. По его мнению, если ситуация будет дальше складываться подобным образом, украинскую армию ждет разгром.
"На востоке страны, куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим. Солдаты злятся, потому что их соратники погибают из-за нехватки боеприпасов. <…> Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа", —резюмировал он.
В январе американская газета Wall Street Journal сообщила, что Украине не хватает вооружения и мотивированных военных, поэтому аналитики считают, что российские войска смогут прорвать украинскую оборону.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
Вчера, 14:50
 
В миреУкраинаСШАКиевВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала