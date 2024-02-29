https://ria.ru/20240229/boepripasy-1930285227.html

"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине

"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине - РИА Новости, 29.02.2024

"Следующий город падет": СМИ рассказали об ударе Запада по Украине

Украинской армии грозит скорое поражение из-за отсутствия боеприпасов, которые Евросоюз и США так и не смогли поставить ВСУ, заявил британский депутат Боб Сили... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:49

2024-02-29T15:49

2024-02-29T15:49

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Украинской армии грозит скорое поражение из-за отсутствия боеприпасов, которые Евросоюз и США так и не смогли поставить ВСУ, заявил британский депутат Боб Сили в статье для The Spectator."Опасная правда проявляется на Украине. Киев постепенно начинает проигрывать в конфликте с Россией, потому что у него не хватает боеприпасов, во многом потому, что обещания ЕС и США не выполняются. <…> В результате Украина начала терять территории", — отметил он.Сили подчеркнул, что, пока ВСУ страдают от недостатка вооружений, мощности российской военной промышленности только растут. По его мнению, если ситуация будет дальше складываться подобным образом, украинскую армию ждет разгром."На востоке страны, куда я ездил на прошлой неделе, говорят о том, какой город падет следующим. Солдаты злятся, потому что их соратники погибают из-за нехватки боеприпасов. <…> Если так будет продолжаться, Украину ждет катастрофа", —резюмировал он.В январе американская газета Wall Street Journal сообщила, что Украине не хватает вооружения и мотивированных военных, поэтому аналитики считают, что российские войска смогут прорвать украинскую оборону.

https://ria.ru/20240229/voyska-1930134623.html

https://ria.ru/20240229/voyska-1930264720.html

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в мире, украина, сша, киев, вооруженные силы украины, евросоюз