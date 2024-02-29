Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:53 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/biblioteka-1930233511.html
Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек
Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек
Президент России Владимир Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, на эти цели будет выделено... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:53
2024-02-29T13:53
наука
россия
владимир путин
наука
послание президента федеральному собранию —  2024 
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930223781_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_d8b1cccb5c495bb6bd7083797fdf818c.jpg
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, на эти цели будет выделено дополнительно 9 миллиардов рублей. "Нужно также модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации. Выделим на эти цели тоже дополнительно 9 миллиардов рублей", - заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
https://ria.ru/20240229/putin-1930205506.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930223781_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_09e82d7184620ed1d112bc109da435d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, наука, послание президента федеральному собранию —  2024 
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек

На модернизацию технических библиотек выделят девять миллиардов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, на эти цели будет выделено дополнительно 9 миллиардов рублей.
"Нужно также модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации. Выделим на эти цели тоже дополнительно 9 миллиардов рублей", - заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин о запуске нового национального проекта Кадры - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"
Вчера, 13:05
 
НаукаРоссияВладимир ПутинНаукаПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала