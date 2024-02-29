https://ria.ru/20240229/biblioteka-1930233511.html
Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек
Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек
Президент России Владимир Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, на эти цели будет выделено... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:53
2024-02-29T13:53
2024-02-29T13:53
наука
россия
владимир путин
наука
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, на эти цели будет выделено дополнительно 9 миллиардов рублей. "Нужно также модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации. Выделим на эти цели тоже дополнительно 9 миллиардов рублей", - заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
https://ria.ru/20240229/putin-1930205506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, наука, послание президента федеральному собранию — 2024
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек
На модернизацию технических библиотек выделят девять миллиардов рублей