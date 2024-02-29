https://ria.ru/20240229/biblioteka-1930233511.html

Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек

Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек

Президент России Владимир Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, на эти цели будет выделено... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:53

2024-02-29T13:53

2024-02-29T13:53

наука

россия

владимир путин

наука

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, на эти цели будет выделено дополнительно 9 миллиардов рублей. "Нужно также модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации. Выделим на эти цели тоже дополнительно 9 миллиардов рублей", - заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.

https://ria.ru/20240229/putin-1930205506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, наука, послание президента федеральному собранию — 2024