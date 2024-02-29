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Безопасность в мире можно достичь лишь совместно с Россией, заявили в ФРГ - РИА Новости, 29.02.2024
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20:45 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/bezopasnost-1930351645.html
Безопасность в мире можно достичь лишь совместно с Россией, заявили в ФРГ
Безопасность в мире можно достичь лишь совместно с Россией, заявили в ФРГ - РИА Новости, 29.02.2024
Безопасность в мире можно достичь лишь совместно с Россией, заявили в ФРГ
Безопасность на европейском континенте возможна лишь совместными стараниями и при участии всех стран, в том числе и России, заявил РИА Новости член партии... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:45
2024-02-29T20:45
в мире
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БЕРЛИН, 29 фев - РИА Новости. Безопасность на европейском континенте возможна лишь совместными стараниями и при участии всех стран, в том числе и России, заявил РИА Новости член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт, комментируя недавнее выступление президента РФ Владимира Путина. "Безопасность Германии, России, Украины и других европейских стран может быть достигнута только совместными усилиями в долгосрочной перспективе. Мы не должны терять эту цель из виду ни при каких обстоятельствах", - заявил он. Политик согласился с тем, что мировой безопасности невозможно достичь без диалога. То, что европейские лидеры обсуждали возможную отправку военнослужащих на Украину, Шмидт считает эскалацией текущей ситуации, что, в свою очередь, может продлить конфликт и продолжит и далее "разрывать" континент надвое. "Нам срочно необходимо уйти от конфронтации. Германия должна вернуться к проводимой на протяжении десятилетий политике переговоров и посредничества. Если Берлин и Москва будут поддерживать хорошие отношения, это будет хорошо и для Германии, и для России, и для Европы", - подчеркнул Шмидт. Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", и Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, что, по словам президента, могло бы иметь "трагичные" последствия. При этом Путин назвал бредом сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930268691.html
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в мире, россия, германия, украина, владимир путин, евгений шмидт, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Евгений Шмидт, НАТО
Безопасность в мире можно достичь лишь совместно с Россией, заявили в ФРГ

Депутат Шмидт: безопасность в мире можно достичь лишь совместно с Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 фев - РИА Новости. Безопасность на европейском континенте возможна лишь совместными стараниями и при участии всех стран, в том числе и России, заявил РИА Новости член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт, комментируя недавнее выступление президента РФ Владимира Путина.
«
"Безопасность Германии, России, Украины и других европейских стран может быть достигнута только совместными усилиями в долгосрочной перспективе. Мы не должны терять эту цель из виду ни при каких обстоятельствах", - заявил он.
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Политик согласился с тем, что мировой безопасности невозможно достичь без диалога. То, что европейские лидеры обсуждали возможную отправку военнослужащих на Украину, Шмидт считает эскалацией текущей ситуации, что, в свою очередь, может продлить конфликт и продолжит и далее "разрывать" континент надвое.
«
"Нам срочно необходимо уйти от конфронтации. Германия должна вернуться к проводимой на протяжении десятилетий политике переговоров и посредничества. Если Берлин и Москва будут поддерживать хорошие отношения, это будет хорошо и для Германии, и для России, и для Европы", - подчеркнул Шмидт.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", и Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, что, по словам президента, могло бы иметь "трагичные" последствия. При этом Путин назвал бредом сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу.
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