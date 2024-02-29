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Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:46 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/bespilotniki-1930370738.html
Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области
Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области - РИА Новости, 29.02.2024
Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области
Пять беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины не пересекли границу Воронежской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:46
2024-02-29T23:46
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
украина
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ВОРОНЕЖ, 29 фев - РИА Новости. Пять беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины не пересекли границу Воронежской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее мэрия Воронежа сообщила, что средствами обнаружения было зафиксировано движение около пяти беспилотников в направлении Воронежа. Власти рекомендовали гражданам соблюдать спокойствие и не проявлять паники. "Средствами обнаружения было зафиксировано движение со стороны Украины пяти беспилотных летательных аппаратов в направлении Воронежа. Об этом некоторое время назад были разосланы пуш-уведомдения. Однако границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли", - информирует облправительство.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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воронеж, воронежская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Украина
Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области

Воронежские власти: пять дронов со стороны Украины не пересекли границу области

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 29 фев - РИА Новости. Пять беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины не пересекли границу Воронежской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Ранее мэрия Воронежа сообщила, что средствами обнаружения было зафиксировано движение около пяти беспилотников в направлении Воронежа. Власти рекомендовали гражданам соблюдать спокойствие и не проявлять паники.
"Средствами обнаружения было зафиксировано движение со стороны Украины пяти беспилотных летательных аппаратов в направлении Воронежа. Об этом некоторое время назад были разосланы пуш-уведомдения. Однако границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли", - информирует облправительство.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежВоронежская областьУкраина
 
 
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