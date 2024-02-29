https://ria.ru/20240229/bespilotniki-1930370738.html

Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области

Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области - РИА Новости, 29.02.2024

Летевшие со стороны Украины дроны не пересекли границу Воронежской области

Пять беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины не пересекли границу Воронежской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T23:46

2024-02-29T23:46

2024-02-29T23:46

специальная военная операция на украине

воронеж

воронежская область

украина

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ВОРОНЕЖ, 29 фев - РИА Новости. Пять беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины не пересекли границу Воронежской области, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее мэрия Воронежа сообщила, что средствами обнаружения было зафиксировано движение около пяти беспилотников в направлении Воронежа. Власти рекомендовали гражданам соблюдать спокойствие и не проявлять паники. "Средствами обнаружения было зафиксировано движение со стороны Украины пяти беспилотных летательных аппаратов в направлении Воронежа. Об этом некоторое время назад были разосланы пуш-уведомдения. Однако границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли", - информирует облправительство.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронеж, воронежская область, украина