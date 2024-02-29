https://ria.ru/20240229/bespilotniki-1930368615.html
Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах
Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах - РИА Новости, 29.02.2024
Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах
Пять беспилотных летательных аппаратов движутся в направлении Воронежа, сообщает мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:20
2024-02-29T23:20
2024-02-29T23:41
специальная военная операция на украине
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 29 фев - РИА Новости. Пять беспилотных летательных аппаратов движутся в направлении Воронежа, сообщает мэрия города в Telegram-канале."Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа. Гражданам рекомендуется соблюдать спокойствие, не проявлять паники", - говорится сообщении мэрии.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж
Специальная военная операция на Украине, Воронеж
Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах
Воронежские власти сообщили, что пять беспилотников движутся в сторону городу