https://ria.ru/20240229/bespilotniki-1930368615.html

Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах

Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах - РИА Новости, 29.02.2024

Воронежские власти сообщили о летящих в сторону города дронах

Пять беспилотных летательных аппаратов движутся в направлении Воронежа, сообщает мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T23:20

2024-02-29T23:20

2024-02-29T23:41

специальная военная операция на украине

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 29 фев - РИА Новости. Пять беспилотных летательных аппаратов движутся в направлении Воронежа, сообщает мэрия города в Telegram-канале."Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа. Гражданам рекомендуется соблюдать спокойствие, не проявлять паники", - говорится сообщении мэрии.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

воронеж

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронеж