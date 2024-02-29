https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930367846.html

Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 29.02.2024

Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T23:11

2024-02-29T23:11

2024-02-29T23:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

корочанский район

украина

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

корочанский район

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, корочанский район, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия