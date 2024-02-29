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Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 29.02.2024 (обновлено: 23:13 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930367846.html
Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 29.02.2024
Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:11
2024-02-29T23:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
корочанский район
украина
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, корочанский район, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Корочанский район, Украина, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области

Гладков: силы ПВО сбили беспилотник в Корочанском районе Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКорочанский районУкраинаВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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