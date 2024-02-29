https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930367846.html
Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области - РИА Новости, 29.02.2024
Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:11
2024-02-29T23:11
2024-02-29T23:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
корочанский район
украина
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник в Корочанском районе Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Корочанском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
Гладков: силы ПВО сбили беспилотник в Корочанском районе Белгородской области