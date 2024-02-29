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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.02.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:23
2024-02-29T22:23
2024-02-29T22:29
специальная военная операция на украине
курская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."29 февраля около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны заявило об уничтожении над Курской областью украинского беспилотника