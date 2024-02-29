https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930363220.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.02.2024

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T22:23

2024-02-29T22:23

2024-02-29T22:29

специальная военная операция на украине

курская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

беспилотники

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."29 февраля около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

курская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники