https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930332789.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 29.02.2024
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:50
2024-02-29T18:50
2024-02-29T18:51
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале."29 февраля около 17.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны заявило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью