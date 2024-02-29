https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930332789.html

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 29.02.2024

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:50

2024-02-29T18:50

2024-02-29T18:51

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщило в четверг Минобороны РФ в телеграм-канале."29 февраля около 17.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)