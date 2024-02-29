https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930299381.html
Российская ПВО сбила украинский дрон над Крымом
Российская ПВО сбила украинский дрон над Крымом - РИА Новости, 29.02.2024
Российская ПВО сбила украинский дрон над Крымом
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщило в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:27
2024-02-29T16:27
2024-02-29T16:34
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщило в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Около 15.45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
россия
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила украинский дрон над Крымом
Минобороны заявило об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника над Крымом