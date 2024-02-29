https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930299381.html

Российская ПВО сбила украинский дрон над Крымом

Российская ПВО сбила украинский дрон над Крымом - РИА Новости, 29.02.2024

Российская ПВО сбила украинский дрон над Крымом

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщило в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:27

2024-02-29T16:27

2024-02-29T16:34

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщило в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Около 15.45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)