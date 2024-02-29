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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 29.02.2024
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Российские системы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T07:22
2024-02-29T07:22
2024-02-29T07:33
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безопасность
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — говорится в заявлении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
МО: в Курской области силы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник