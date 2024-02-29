https://ria.ru/20240229/bespilotnik-1930116469.html

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 29.02.2024

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

Российские системы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T07:22

2024-02-29T07:22

2024-02-29T07:33

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщает Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — говорится в заявлении.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины