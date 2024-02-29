https://ria.ru/20240229/benzin-1930323834.html

В России ввели временный запрет на экспорт бензина

В России ввели временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 29.02.2024

В России ввели временный запрет на экспорт бензина

В России на полгода ввели запрет на экспорт бензина, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:03

2024-02-29T18:03

2024-02-29T18:58

экономика

россия

цены на нефть

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В России на полгода ввели запрет на экспорт бензина, сообщило правительство в Telegram-канале."Правительство приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ. Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина", — говорится в публикации.Ограничения будут действовать до 31 августа.Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он не распространяется и на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20240226/benzin-1928912925.html

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экономика, россия, цены на нефть, евразийский экономический союз