В России ввели временный запрет на экспорт бензина
Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина до 31 августа
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В России на полгода ввели запрет на экспорт бензина, сообщило правительство в Telegram-канале.
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"Правительство приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ. Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина", — говорится в публикации.
Ограничения будут действовать до 31 августа.
Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он не распространяется и на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.
Правительство уже вводило запрет на экспорт нефтепродуктов — с 21 сентября. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили тогда рост и розничные цены. Запрет на экспорт бензина сняли с 17 ноября, летнего дизельного топлива — с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.