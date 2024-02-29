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В России ввели временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 29.02.2024
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18:03 29.02.2024 (обновлено: 18:58 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/benzin-1930323834.html
В России ввели временный запрет на экспорт бензина
В России ввели временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 29.02.2024
В России ввели временный запрет на экспорт бензина
В России на полгода ввели запрет на экспорт бензина, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:03
2024-02-29T18:58
экономика
россия
цены на нефть
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В России на полгода ввели запрет на экспорт бензина, сообщило правительство в Telegram-канале.&quot;Правительство приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ. Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина&quot;, — говорится в публикации.Ограничения будут действовать до 31 августа.Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он не распространяется и на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.
https://ria.ru/20240226/benzin-1928912925.html
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экономика, россия, цены на нефть, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Цены на нефть, Евразийский экономический союз
В России ввели временный запрет на экспорт бензина

Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина до 31 августа

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. В России на полгода ввели запрет на экспорт бензина, сообщило правительство в Telegram-канале.
«

"Правительство приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ. Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина", — говорится в публикации.

Ограничения будут действовать до 31 августа.
Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он не распространяется и на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны ЕАЭС.
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Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Правительство уже вводило запрет на экспорт нефтепродуктов — с 21 сентября. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили тогда рост и розничные цены. Запрет на экспорт бензина сняли с 17 ноября, летнего дизельного топлива — с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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ЭкономикаРоссияЦены на нефтьЕвразийский экономический союз
 
 
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