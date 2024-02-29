Рейтинг@Mail.ru
Беглов: охрана материнства и детства – приоритет соцполитики Петербурга - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/beglov-1930311677.html
Беглов: охрана материнства и детства – приоритет соцполитики Петербурга
Беглов: охрана материнства и детства – приоритет соцполитики Петербурга - РИА Новости, 29.02.2024
Беглов: охрана материнства и детства – приоритет соцполитики Петербурга
Охрана материнства и детства, укрепление института семьи и создание условий для роста рождаемости являются приоритетными направлениями соцполитики... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:11
2024-02-29T17:11
санкт-петербург
россия
александр беглов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909236064_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_bdf716ca8b339a7fe1b4261610be5e73.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Охрана материнства и детства, укрепление института семьи и создание условий для роста рождаемости являются приоритетными направлениями соцполитики Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию ранее в четверг объявил о запуске нового национального проекта "Семья". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что охрана материнства и детства, укрепление института семьи, создание условий для роста рождаемости – приоритетные направления социальной политики правительства города. "На сегодняшний день в Петербурге 55 тысяч семей, которые имеют более трёх детей, в них воспитывается почти 178 тысяч ребят. Для многодетных семей установлены единые социальные гарантии – пособия, выплаты, бесплатное посещение музеев и многое другое. В городе также действуют дополнительные меры поддержки – это региональный материнский капитал, земельный капитал и предоставление пассажирских микроавтобусов. Также детям из таких семей полностью оплачивают отдых в летних лагерях", - сказал губернатор. Число многодетных семей за последние 5 лет увеличилось в 1,3 раза. По словам Беглова, такой существенный рост произошел, в том числе, благодаря созданию и развитию в Петербурге эффективной системы социальной поддержки. Она реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". В прошлом году ежемесячные и единовременные денежные выплаты и пособия получили более 166 тысяч семей для более 327 тысяч детей на общую сумму 15 миллиардов рублей. В том числе ежемесячные пособия, единовременные компенсационные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Сообщается, что для стимулирования многодетности в Петербурге предоставляются дополнительные меры социальной поддержки семей. В частности, до 2026 года продлена программа предоставления женщинам при рождении третьего ребенка регионального материнского капитала. Многодетные семьи имеют право бесплатно получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства для собственных нужд. По указу президента России 2024 год объявлен Годом семьи. В Петербурге пройдет серия мероприятий, посвященных семье. В их числе: форум клиник репродуктивного здоровья, региональный фестиваль "Россия начинается с семьи!", награждение многодетных семей медалью ордена "Родительская слава" и почетным званием Санкт Петербурга "За заслуги в воспитании детей", фестиваль "Это главное слово – Семья!".
https://ria.ru/20240229/beglov-1930296408.html
https://ria.ru/20240223/beglov-1929169168.html
https://ria.ru/20240226/mariupol-1929642592.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909236064_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8628767201a2097e3fe71f8f8ef5e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин

Беглов: охрана материнства и детства – приоритет соцполитики Петербурга

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Охрана материнства и детства, укрепление института семьи и создание условий для роста рождаемости являются приоритетными направлениями соцполитики Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию ранее в четверг объявил о запуске нового национального проекта "Семья".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Беглов: Петербург вносит весомый вклад в экономическое развитие страны
Вчера, 16:20
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что охрана материнства и детства, укрепление института семьи, создание условий для роста рождаемости – приоритетные направления социальной политики правительства города.
"На сегодняшний день в Петербурге 55 тысяч семей, которые имеют более трёх детей, в них воспитывается почти 178 тысяч ребят. Для многодетных семей установлены единые социальные гарантии – пособия, выплаты, бесплатное посещение музеев и многое другое. В городе также действуют дополнительные меры поддержки – это региональный материнский капитал, земельный капитал и предоставление пассажирских микроавтобусов. Также детям из таких семей полностью оплачивают отдых в летних лагерях", - сказал губернатор.
Число многодетных семей за последние 5 лет увеличилось в 1,3 раза. По словам Беглова, такой существенный рост произошел, в том числе, благодаря созданию и развитию в Петербурге эффективной системы социальной поддержки. Она реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения военнослужащих в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Беглов навестил бойцов СВО, находящихся на лечении
23 февраля, 16:26
В прошлом году ежемесячные и единовременные денежные выплаты и пособия получили более 166 тысяч семей для более 327 тысяч детей на общую сумму 15 миллиардов рублей. В том числе ежемесячные пособия, единовременные компенсационные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
Сообщается, что для стимулирования многодетности в Петербурге предоставляются дополнительные меры социальной поддержки семей. В частности, до 2026 года продлена программа предоставления женщинам при рождении третьего ребенка регионального материнского капитала. Многодетные семьи имеют право бесплатно получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства для собственных нужд.
По указу президента России 2024 год объявлен Годом семьи. В Петербурге пройдет серия мероприятий, посвященных семье. В их числе: форум клиник репродуктивного здоровья, региональный фестиваль "Россия начинается с семьи!", награждение многодетных семей медалью ордена "Родительская слава" и почетным званием Санкт Петербурга "За заслуги в воспитании детей", фестиваль "Это главное слово – Семья!".
Строительство - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Петербургские специалисты сдали в эксплуатацию в Мариуполе 28 объектов
26 февраля, 20:03
 
Санкт-ПетербургРоссияАлександр БегловВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала