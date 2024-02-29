https://ria.ru/20240229/beglov-1930311677.html

Беглов: охрана материнства и детства – приоритет соцполитики Петербурга

Беглов: охрана материнства и детства – приоритет соцполитики Петербурга - РИА Новости, 29.02.2024

Беглов: охрана материнства и детства – приоритет соцполитики Петербурга

Охрана материнства и детства, укрепление института семьи и создание условий для роста рождаемости являются приоритетными направлениями соцполитики... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T17:11

2024-02-29T17:11

2024-02-29T17:11

санкт-петербург

россия

александр беглов

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Охрана материнства и детства, укрепление института семьи и создание условий для роста рождаемости являются приоритетными направлениями соцполитики Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию ранее в четверг объявил о запуске нового национального проекта "Семья". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что охрана материнства и детства, укрепление института семьи, создание условий для роста рождаемости – приоритетные направления социальной политики правительства города. "На сегодняшний день в Петербурге 55 тысяч семей, которые имеют более трёх детей, в них воспитывается почти 178 тысяч ребят. Для многодетных семей установлены единые социальные гарантии – пособия, выплаты, бесплатное посещение музеев и многое другое. В городе также действуют дополнительные меры поддержки – это региональный материнский капитал, земельный капитал и предоставление пассажирских микроавтобусов. Также детям из таких семей полностью оплачивают отдых в летних лагерях", - сказал губернатор. Число многодетных семей за последние 5 лет увеличилось в 1,3 раза. По словам Беглова, такой существенный рост произошел, в том числе, благодаря созданию и развитию в Петербурге эффективной системы социальной поддержки. Она реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". В прошлом году ежемесячные и единовременные денежные выплаты и пособия получили более 166 тысяч семей для более 327 тысяч детей на общую сумму 15 миллиардов рублей. В том числе ежемесячные пособия, единовременные компенсационные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Сообщается, что для стимулирования многодетности в Петербурге предоставляются дополнительные меры социальной поддержки семей. В частности, до 2026 года продлена программа предоставления женщинам при рождении третьего ребенка регионального материнского капитала. Многодетные семьи имеют право бесплатно получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства для собственных нужд. По указу президента России 2024 год объявлен Годом семьи. В Петербурге пройдет серия мероприятий, посвященных семье. В их числе: форум клиник репродуктивного здоровья, региональный фестиваль "Россия начинается с семьи!", награждение многодетных семей медалью ордена "Родительская слава" и почетным званием Санкт Петербурга "За заслуги в воспитании детей", фестиваль "Это главное слово – Семья!".

https://ria.ru/20240229/beglov-1930296408.html

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санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин