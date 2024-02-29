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Число россиян за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона человек - РИА Новости, 29.02.2024
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12:43 29.02.2024 (обновлено: 12:57 29.02.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240229/bednost-1930190887.html
Число россиян за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона человек
Число россиян за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона человек - РИА Новости, 29.02.2024
Число россиян за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона человек
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 году снизилось до 13,5 миллиона человек, добавив, что это все РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:43
2024-02-29T12:57
послание президента федеральному собранию —  2024 
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 году снизилось до 13,5 миллиона человек, добавив, что это все равно большой показатель."В ближайшие шесть лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования регионального и экономического развития. О поддержке и о повышении качества жизни семьи будет идти речь практически в каждом разделе послания. Доберись терпения, оно только начинается. Начну, поэтому все, что было до, это важно, но сейчас начинается самое главное. Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231206/bednost-1914210786.html
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
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послание президента федеральному собранию —  2024 , политика, россия, владимир путин
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Политика, Россия, Владимир Путин
Число россиян за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона человек

Путин: число россиян за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона, но это много

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКлиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2023 году снизилось до 13,5 миллиона человек, добавив, что это все равно большой показатель.
"В ближайшие шесть лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования регионального и экономического развития. О поддержке и о повышении качества жизни семьи будет идти речь практически в каждом разделе послания. Доберись терпения, оно только начинается. Начну, поэтому все, что было до, это важно, но сейчас начинается самое главное. Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
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Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности
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В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Год семьи и выборов. Путин расскажет, что ждет Россию
Вчера, 00:00
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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