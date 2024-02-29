https://ria.ru/20240229/bazy-1930366083.html

На территории Украины есть много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ

На территории Украины есть много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ - РИА Новости, 29.02.2024

На территории Украины есть много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ

На территории Украины располагается много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T22:55

2024-02-29T22:55

2024-02-29T22:55

специальная военная операция на украине

украина

сша

европа

александр бортников

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. На территории Украины располагается много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ Александр Бортников. "Много", - сказал Бортников в ответ на соответствующий вопрос Первого канала. Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, европа, александр бортников, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)