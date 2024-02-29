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На территории Украины есть много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ
На территории Украины есть много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ - РИА Новости, 29.02.2024
На территории Украины есть много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ
На территории Украины располагается много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:55
2024-02-29T22:55
2024-02-29T22:55
специальная военная операция на украине
украина
сша
европа
александр бортников
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. На территории Украины располагается много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ Александр Бортников. "Много", - сказал Бортников в ответ на соответствующий вопрос Первого канала. Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.
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украина, сша, европа, александр бортников, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Европа, Александр Бортников, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На территории Украины есть много баз ЦРУ, подтвердил директор ФСБ
Директор ФСБ Бортников: на территории Украины находится много баз ЦРУ