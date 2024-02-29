https://ria.ru/20240229/bayden-1930104614.html

Терапевт раскрыл, какие заболевания выявили у Байдена

Терапевт раскрыл, какие заболевания выявили у Байдена - РИА Новости, 29.02.2024

Терапевт раскрыл, какие заболевания выявили у Байдена

Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, следует из... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T01:03

2024-02-29T01:03

2024-02-29T01:16

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, следует из опубликованного заключения терапевта. Согласно медицинскому документу, у американского президента было выявлено "обструктивное апноэ во сне", которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. Кроме того, у Байдена нашли спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс, что является одним из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое у американского президента проявляется в виде "учащенного прочищения горла". "У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений (проявляются в виде пятен на коже - ред.)", - также отмечается в заключении. Также отмечено, что черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция находятся в норме, тремор отсутствует, синюшность, цианоз и отеки отсутствуют.

https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html

https://ria.ru/20240228/bayden-1929899645.html

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в мире, сша, джо байден