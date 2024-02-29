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Терапевт раскрыл, какие заболевания выявили у Байдена - РИА Новости, 29.02.2024
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01:03 29.02.2024 (обновлено: 01:16 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/bayden-1930104614.html
Терапевт раскрыл, какие заболевания выявили у Байдена
Терапевт раскрыл, какие заболевания выявили у Байдена - РИА Новости, 29.02.2024
Терапевт раскрыл, какие заболевания выявили у Байдена
Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, следует из... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T01:03
2024-02-29T01:16
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, следует из опубликованного заключения терапевта. Согласно медицинскому документу, у американского президента было выявлено "обструктивное апноэ во сне", которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. Кроме того, у Байдена нашли спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс, что является одним из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое у американского президента проявляется в виде "учащенного прочищения горла". "У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений (проявляются в виде пятен на коже - ред.)", - также отмечается в заключении. Также отмечено, что черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция находятся в норме, тремор отсутствует, синюшность, цианоз и отеки отсутствуют.
https://ria.ru/20240225/tramp-1929335524.html
https://ria.ru/20240228/bayden-1929899645.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Терапевт раскрыл, какие заболевания выявили у Байдена

Терапевт: Байден страдает от нескольких заболеваний, включая апноэ во сне

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, следует из опубликованного заключения терапевта.
Согласно медицинскому документу, у американского президента было выявлено "обструктивное апноэ во сне", которое проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. Кроме того, у Байдена нашли спинной артрит, гиперлипидемию и гастроэзофагеальный рефлюкс, что является одним из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое у американского президента проявляется в виде "учащенного прочищения горла".
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"У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений (проявляются в виде пятен на коже - ред.)", - также отмечается в заключении.
Также отмечено, что черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция находятся в норме, тремор отсутствует, синюшность, цианоз и отеки отсутствуют.
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