https://ria.ru/20240229/bayden-1930102652.html
Байден в состоянии продолжать исполнять свои обязанности, заявил терапевт
Байден в состоянии продолжать исполнять свои обязанности, заявил терапевт - РИА Новости, 29.02.2024
Байден в состоянии продолжать исполнять свои обязанности, заявил терапевт
Президент США Джо Байден в состоянии исполнять обязанности, говорится в опубликованном Белом доме заключении терапевта американского лидера по итогам... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T00:37
2024-02-29T00:37
2024-02-29T00:43
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в состоянии исполнять обязанности, говорится в опубликованном Белом доме заключении терапевта американского лидера по итогам медобследования."Президент чувствует себя хорошо, медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объеме и без исключений", - говорится в заключении терапевта президента США Кевина О'Коннора.Врач назвал Байдена "здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной".
https://ria.ru/20240228/bayden-1929899645.html
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в мире, сша, джо байден
Байден в состоянии продолжать исполнять свои обязанности, заявил терапевт
Терапевт: Байден в состоянии продолжать исполнять обязанности президента США
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в состоянии исполнять обязанности, говорится в опубликованном Белом доме заключении терапевта американского лидера по итогам медобследования.
"Президент чувствует себя хорошо, медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объеме и без исключений", - говорится в заключении терапевта президента США Кевина О'Коннора.
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Врач назвал Байдена "здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной".