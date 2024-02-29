https://ria.ru/20240229/bayden-1930102652.html

Байден в состоянии продолжать исполнять свои обязанности, заявил терапевт

Байден в состоянии продолжать исполнять свои обязанности, заявил терапевт - РИА Новости, 29.02.2024

Байден в состоянии продолжать исполнять свои обязанности, заявил терапевт

Президент США Джо Байден в состоянии исполнять обязанности, говорится в опубликованном Белом доме заключении терапевта американского лидера по итогам... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T00:37

2024-02-29T00:37

2024-02-29T00:43

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в состоянии исполнять обязанности, говорится в опубликованном Белом доме заключении терапевта американского лидера по итогам медобследования."Президент чувствует себя хорошо, медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств. Он продолжает оставаться в состоянии исполнять обязанности в полном объеме и без исключений", - говорится в заключении терапевта президента США Кевина О'Коннора.Врач назвал Байдена "здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной".

https://ria.ru/20240228/bayden-1929899645.html

сша

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в мире, сша, джо байден