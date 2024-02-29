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Правозащитник рассказал, как ВСУ убивали жителей Авдеевки ради развлечения - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930290890.html
Правозащитник рассказал, как ВСУ убивали жителей Авдеевки ради развлечения
Правозащитник рассказал, как ВСУ убивали жителей Авдеевки ради развлечения - РИА Новости, 29.02.2024
Правозащитник рассказал, как ВСУ убивали жителей Авдеевки ради развлечения
Украинские силовики с 2014 года повергали бомбардировкам мирных жителей Авдеевки с помощью артиллерии, а также расстреливали простых людей из стрелкового оружия РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:07
2024-02-29T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
россия
правый сектор
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Украинские силовики с 2014 года повергали бомбардировкам мирных жителей Авдеевки с помощью артиллерии, а также расстреливали простых людей из стрелкового оружия в качестве развлечения, рассказал РИА Новости правозащитник, журналист Иван Копыл. "Очень часто повреждения на домах в Авдеевке от взрывов и от попаданий снарядов находились со стороны завода, со стороны Авдеевского коксохима и люди это замечали. То есть повреждения и попадания находились таким образом, что снаряд мог прилететь только со стороны Авдеевского коксохима", - рассказал правозащитник. Иван Копыл одним из первых смог приехать в Авдеевку и пообщаться с мирными жителями, которые долгих 10 лет находились под оккупацией Украины. В беседе с местными выяснилось, что особенно в период с 2014 по 2015 год украинские нацбатальоны "Айдар"*, "Правый сектор"*, "Донбасс" в прямом смысле активно занимались террором и мародёрством. "Так, один из моих собеседников рассказал мне, как шёл по улице, мимо него на машине проезжали украинские бойцы, которые просто начали стрелять по нему из автомата. Чудом мужчина не пострадал. По его словам, он даже почувствовал тепло пуль, пролетающих над его головой. Быстро среагировав, он успел спрятаться за тополем. К счастью, повторный огонь по нему не открывали. Также по рассказам одного из местных, молодой парень, который приехал помочь своей бабушке, пал от пули украинского снайпера", - привёл примеры Копыл. По свидетельствам жителей Авдеевки, рассказы которых удалось зафиксировать, издевательства над мирными было обычным развлечением для националистов. Они обзывали людей "ждунами" и "сепаратистами", а также открывали огонь по прохожим. Бесчинство и полная вседозволенность украинских боевиков вынудила жителей Авдеевки жить в постоянном страхе и напряжении, а любые попытки разобраться с беспределом быстро и крайне жестко пресекались СБУ и карательными нацбатальонами, отметил правозащитник. "Сотрудник правоохранительных органов стал жертвой нацистов, которые жестоко избили его до смерти. Мужчина скончался в Димитровской больнице, не приходя в сознание. Причиной такого зверского поступка стало то, что страж порядка сделал украинским воякам замечание по поводу их поведения", - добавил Копыл. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам. Минобороны РФ 19 февраля сообщило, что группировка "Центр" взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении, на административных зданиях завода водружены российские флаги. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих.* Запрещенные в России террористические организации. "Айдар" внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, авдеевка, россия, правый сектор, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Россия, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины
Правозащитник рассказал, как ВСУ убивали жителей Авдеевки ради развлечения

Журналист Копыл: украинские силовики убивали жителей Авдеевки для развлечения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Украинские силовики с 2014 года повергали бомбардировкам мирных жителей Авдеевки с помощью артиллерии, а также расстреливали простых людей из стрелкового оружия в качестве развлечения, рассказал РИА Новости правозащитник, журналист Иван Копыл.
"Очень часто повреждения на домах в Авдеевке от взрывов и от попаданий снарядов находились со стороны завода, со стороны Авдеевского коксохима и люди это замечали. То есть повреждения и попадания находились таким образом, что снаряд мог прилететь только со стороны Авдеевского коксохима", - рассказал правозащитник.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
Иван Копыл одним из первых смог приехать в Авдеевку и пообщаться с мирными жителями, которые долгих 10 лет находились под оккупацией Украины. В беседе с местными выяснилось, что особенно в период с 2014 по 2015 год украинские нацбатальоны "Айдар"*, "Правый сектор"*, "Донбасс" в прямом смысле активно занимались террором и мародёрством.
"Так, один из моих собеседников рассказал мне, как шёл по улице, мимо него на машине проезжали украинские бойцы, которые просто начали стрелять по нему из автомата. Чудом мужчина не пострадал. По его словам, он даже почувствовал тепло пуль, пролетающих над его головой. Быстро среагировав, он успел спрятаться за тополем. К счастью, повторный огонь по нему не открывали. Также по рассказам одного из местных, молодой парень, который приехал помочь своей бабушке, пал от пули украинского снайпера", - привёл примеры Копыл.
Эвакуированный мирный житель Авдеевки Петр Михайлович
Житель Авдеевки заявил, что встретил российских бойцов со слезами на глазах
15 февраля, 18:46
По свидетельствам жителей Авдеевки, рассказы которых удалось зафиксировать, издевательства над мирными было обычным развлечением для националистов. Они обзывали людей "ждунами" и "сепаратистами", а также открывали огонь по прохожим. Бесчинство и полная вседозволенность украинских боевиков вынудила жителей Авдеевки жить в постоянном страхе и напряжении, а любые попытки разобраться с беспределом быстро и крайне жестко пресекались СБУ и карательными нацбатальонами, отметил правозащитник.
"Сотрудник правоохранительных органов стал жертвой нацистов, которые жестоко избили его до смерти. Мужчина скончался в Димитровской больнице, не приходя в сознание. Причиной такого зверского поступка стало то, что страж порядка сделал украинским воякам замечание по поводу их поведения", - добавил Копыл.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
Минобороны РФ 19 февраля сообщило, что группировка "Центр" взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении, на административных зданиях завода водружены российские флаги.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
* Запрещенные в России террористические организации. "Айдар" внесен в реестр террористов и экстремистов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаРоссияПравый секторВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности Украины
 
 
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