https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930290890.html

Правозащитник рассказал, как ВСУ убивали жителей Авдеевки ради развлечения

Правозащитник рассказал, как ВСУ убивали жителей Авдеевки ради развлечения - РИА Новости, 29.02.2024

Правозащитник рассказал, как ВСУ убивали жителей Авдеевки ради развлечения

Украинские силовики с 2014 года повергали бомбардировкам мирных жителей Авдеевки с помощью артиллерии, а также расстреливали простых людей из стрелкового оружия РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:07

2024-02-29T16:07

2024-02-29T16:07

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

россия

правый сектор

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Украинские силовики с 2014 года повергали бомбардировкам мирных жителей Авдеевки с помощью артиллерии, а также расстреливали простых людей из стрелкового оружия в качестве развлечения, рассказал РИА Новости правозащитник, журналист Иван Копыл. "Очень часто повреждения на домах в Авдеевке от взрывов и от попаданий снарядов находились со стороны завода, со стороны Авдеевского коксохима и люди это замечали. То есть повреждения и попадания находились таким образом, что снаряд мог прилететь только со стороны Авдеевского коксохима", - рассказал правозащитник. Иван Копыл одним из первых смог приехать в Авдеевку и пообщаться с мирными жителями, которые долгих 10 лет находились под оккупацией Украины. В беседе с местными выяснилось, что особенно в период с 2014 по 2015 год украинские нацбатальоны "Айдар"*, "Правый сектор"*, "Донбасс" в прямом смысле активно занимались террором и мародёрством. "Так, один из моих собеседников рассказал мне, как шёл по улице, мимо него на машине проезжали украинские бойцы, которые просто начали стрелять по нему из автомата. Чудом мужчина не пострадал. По его словам, он даже почувствовал тепло пуль, пролетающих над его головой. Быстро среагировав, он успел спрятаться за тополем. К счастью, повторный огонь по нему не открывали. Также по рассказам одного из местных, молодой парень, который приехал помочь своей бабушке, пал от пули украинского снайпера", - привёл примеры Копыл. По свидетельствам жителей Авдеевки, рассказы которых удалось зафиксировать, издевательства над мирными было обычным развлечением для националистов. Они обзывали людей "ждунами" и "сепаратистами", а также открывали огонь по прохожим. Бесчинство и полная вседозволенность украинских боевиков вынудила жителей Авдеевки жить в постоянном страхе и напряжении, а любые попытки разобраться с беспределом быстро и крайне жестко пресекались СБУ и карательными нацбатальонами, отметил правозащитник. "Сотрудник правоохранительных органов стал жертвой нацистов, которые жестоко избили его до смерти. Мужчина скончался в Димитровской больнице, не приходя в сознание. Причиной такого зверского поступка стало то, что страж порядка сделал украинским воякам замечание по поводу их поведения", - добавил Копыл. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам. Минобороны РФ 19 февраля сообщило, что группировка "Центр" взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении, на административных зданиях завода водружены российские флаги. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих.* Запрещенные в России террористические организации. "Айдар" внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240215/avdeevka-1927653743.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, россия, правый сектор, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины