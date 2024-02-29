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В распоряжении РИА Новости оказалось видео, снятое над Авдеевкой - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 29.02.2024 (обновлено: 08:30 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930115928.html
В распоряжении РИА Новости оказалось видео, снятое над Авдеевкой
В распоряжении РИА Новости оказалось видео, снятое над Авдеевкой - РИА Новости, 29.02.2024
В распоряжении РИА Новости оказалось видео, снятое над Авдеевкой
РИА Новости показывает уникальные кадры, снятые с беспилотника над освобожденной от противника Авдеевкой в ДНР. Главная особенность видео - отсутствие активных... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T07:04
2024-02-29T08:30
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
россия
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. РИА Новости показывает уникальные кадры, снятые с беспилотника над освобожденной от противника Авдеевкой в ДНР. Главная особенность видео - отсутствие активных боевых действий: нет ни взрывов, ни пожаров, ни задымлений. На первых кадрах видны жилые кварталы Авдеевки - спальные районы с многоэтажными домами, многие из них значительно повреждены, некоторые и вовсе разрушены. ВСУ использовали эти жилые многоквартирные дома для размещения в них огневых и наблюдательных позиций, складов боеприпасов, размещался там и личный состав. Некоторые многоэтажные здания на кадрах практически уничтожены, где-то отсутствуют целые подъездные секции. Дворы завалены обломками поврежденных и разрушенных зданий, металлических и бетонных конструкций, а также поваленными деревьями. Прилегающие к кварталам дороги из-за боевых действий непроходимы для гражданского транспорта - нет и никакого движения по ним. На одном из перекрестков можно заметить установленные противотанковые ежи. Территория вокруг жилых районов - пустыри и подъезды к домам - изрыта разорвавшимися снарядами. На последующих кадрах - промышленная зона Авдеевского коксохимического комбината, основной объект ВСУ. На этом промышленном объекте противник сосредоточил значительные силы - механизированные бригады, стрелковые батальоны и различные специализированные соединения, например подразделения БПЛА. Также на территории завода находились склады боеприпасов ВСУ, их командные штабы и пункты управления БПЛА. Площадь Авдеевского коксохимического комбината - 325-340 гектаров, здесь - более 200 зданий. В промышленной зоне коксохимического комбината, как и в самой Авдеевке, ликвидируют последствия боевых действий, в частности идет разминирование территорий. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240228/klichko-1929936644.html
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930112180.html
https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html
авдеевка
донецк
россия
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Уникальные кадры, снятые с беспилотника над освобожденной Авдеевкой
РИА Новости показывает уникальные кадры, снятые с беспилотника над освобожденной Авдеевкой, некогда превращенной ВСУ в мощный укрепрайон. На кадрах - спальные районы с многоэтажками, многие из них значительно повреждены, некоторые и вовсе разрушены. ВСУ из этих домов сделали военные позиции: хранили там боеприпасы, оборудовали огневые и наблюдательные позиции, размещался в этих домах и личный состав. Впервые в кадре - весь Авдеевский коксохимический завод, на территории которого ВСУ сосредоточили значительные силы: мехбригады, стрелковые батальоны и различные спецсоединения, включая командные штабы и пункты управления БПЛА.
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авдеевка, донецк, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
В распоряжении РИА Новости оказалось видео, снятое над Авдеевкой

В распоряжении РИА Новости оказались кадры, снятые беспилотником над Авдеевкой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 фев - РИА Новости. РИА Новости показывает уникальные кадры, снятые с беспилотника над освобожденной от противника Авдеевкой в ДНР. Главная особенность видео - отсутствие активных боевых действий: нет ни взрывов, ни пожаров, ни задымлений.
На первых кадрах видны жилые кварталы Авдеевки - спальные районы с многоэтажными домами, многие из них значительно повреждены, некоторые и вовсе разрушены. ВСУ использовали эти жилые многоквартирные дома для размещения в них огневых и наблюдательных позиций, складов боеприпасов, размещался там и личный состав.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Кличко сделал шокирующее заявление о ВСУ из-за Авдеевки
Вчера, 11:20
Некоторые многоэтажные здания на кадрах практически уничтожены, где-то отсутствуют целые подъездные секции. Дворы завалены обломками поврежденных и разрушенных зданий, металлических и бетонных конструкций, а также поваленными деревьями. Прилегающие к кварталам дороги из-за боевых действий непроходимы для гражданского транспорта - нет и никакого движения по ним. На одном из перекрестков можно заметить установленные противотанковые ежи. Территория вокруг жилых районов - пустыри и подъезды к домам - изрыта разорвавшимися снарядами.
На последующих кадрах - промышленная зона Авдеевского коксохимического комбината, основной объект ВСУ. На этом промышленном объекте противник сосредоточил значительные силы - механизированные бригады, стрелковые батальоны и различные специализированные соединения, например подразделения БПЛА. Также на территории завода находились склады боеприпасов ВСУ, их командные штабы и пункты управления БПЛА.
Президент Украины Владимир Зеленский
В США предупредили Зеленского о "новых Авдеевках"
04:55
Площадь Авдеевского коксохимического комбината - 325-340 гектаров, здесь - более 200 зданий.
В промышленной зоне коксохимического комбината, как и в самой Авдеевке, ликвидируют последствия боевых действий, в частности идет разминирование территорий.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Нет слов". Украинский журналист раскрыл, что увидел к западу от Авдеевки
Вчера, 02:20
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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