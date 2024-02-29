https://ria.ru/20240229/armiya-1930180098.html

Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин

Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин

Проблемы в армии есть, но есть понимание, как их решить, работа идет непрерывно на фронте и в тылу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:25

2024-02-29T12:25

2024-02-29T12:40

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проблемы в армии есть, но есть понимание, как их решить, работа идет непрерывно на фронте и в тылу, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, где и какие у нас есть проблемы - они, конечно, есть. Понимаем вместе с тем, что нужно делать. И такая работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024