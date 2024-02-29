https://ria.ru/20240229/armiya-1930180098.html
Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин
Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин
Проблемы в армии есть, но есть понимание, как их решить, работа идет непрерывно на фронте и в тылу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:25
2024-02-29T12:25
2024-02-29T12:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проблемы в армии есть, но есть понимание, как их решить, работа идет непрерывно на фронте и в тылу, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, где и какие у нас есть проблемы - они, конечно, есть. Понимаем вместе с тем, что нужно делать. И такая работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин
Путин: проблемы в армии есть, но есть и понимание, как их решить