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Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 29.02.2024 (обновлено: 12:40 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/armiya-1930180098.html
Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин
Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин
Проблемы в армии есть, но есть понимание, как их решить, работа идет непрерывно на фронте и в тылу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:25
2024-02-29T12:40
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проблемы в армии есть, но есть понимание, как их решить, работа идет непрерывно на фронте и в тылу, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, где и какие у нас есть проблемы - они, конечно, есть. Понимаем вместе с тем, что нужно делать. И такая работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Россия понимает, как решить проблемы в армии, заявил Путин

Путин: проблемы в армии есть, но есть и понимание, как их решить

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проблемы в армии есть, но есть понимание, как их решить, работа идет непрерывно на фронте и в тылу, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, где и какие у нас есть проблемы - они, конечно, есть. Понимаем вместе с тем, что нужно делать. И такая работа ведется непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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