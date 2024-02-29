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В Ереване заявили о попытках "затащить" Армению в Союзное государство - РИА Новости, 29.02.2024
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17:45 29.02.2024 (обновлено: 22:22 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930318877.html
В Ереване заявили о попытках "затащить" Армению в Союзное государство
В Ереване заявили о попытках "затащить" Армению в Союзное государство - РИА Новости, 29.02.2024
В Ереване заявили о попытках "затащить" Армению в Союзное государство
Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии, но при этом ушел... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T17:45
2024-02-29T22:22
в мире
армения
россия
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ЕРЕВАН, 29 фев — РИА Новости. Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии, но при этом ушел от прямого ответа на вопрос о том, были ли конкретные предложения Еревану вступить в этот союз."Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар (по Армении. — Прим. ред.), и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета. &lt;...&gt; Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии", — сказал Симонян журналистам.По его словам, этот план якобы был сорван во время парламентских выборов в 2021 году, когда действующее руководство страны осталось при власти. Симонян указал, что тогда был расчет на смену власти, а также на то, что новое руководство сочло бы единственным решением проблем безопасности вступление в Союзное государство. "Армянский народ в 2021 году решил геополитический вопрос, своим выбором сорвал большой геополитический план", — заявил Симонян. На уточняющий вопрос, были ли закулисные предложения по вступлению в СГ, он отметил, что не хотел бы говорить на эту тему. "Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае, для меня это очевидно", — сказал спикер парламента Армении. В октябре 2022 года аффилированная с премьер-министром Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" опубликовала анонимную статью за подписью "Достоверный источник", в которой утверждается, что РФ добивается от Еревана вступления в СГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту публикацию "очередной ерундой". В январе 2023 года Пашинян подтвердил, что армянская сторона не получала официальных предложений о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, армения, россия, союзное государство
В мире, Армения, Россия, Союзное государство
В Ереване заявили о попытках "затащить" Армению в Союзное государство

Спикер парламента: Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство

© Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкПредседатель Национального собрания Армении Ален Симонян
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян
© Пресс-служба парламента Армении
Перейти в медиабанк
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 фев — РИА Новости. Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии, но при этом ушел от прямого ответа на вопрос о том, были ли конкретные предложения Еревану вступить в этот союз.
"Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар (по Армении. — Прим. ред.), и этот удар наносится руками Азербайджана. Он направлен против нашего суверенитета. <...> Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии", — сказал Симонян журналистам.
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По его словам, этот план якобы был сорван во время парламентских выборов в 2021 году, когда действующее руководство страны осталось при власти. Симонян указал, что тогда был расчет на смену власти, а также на то, что новое руководство сочло бы единственным решением проблем безопасности вступление в Союзное государство.
"Армянский народ в 2021 году решил геополитический вопрос, своим выбором сорвал большой геополитический план", — заявил Симонян. На уточняющий вопрос, были ли закулисные предложения по вступлению в СГ, он отметил, что не хотел бы говорить на эту тему. "Я не хочу об этом говорить, так как из разных мест начнут опровергать. Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае, для меня это очевидно", — сказал спикер парламента Армении.
В октябре 2022 года аффилированная с премьер-министром Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" опубликовала анонимную статью за подписью "Достоверный источник", в которой утверждается, что РФ добивается от Еревана вступления в СГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту публикацию "очередной ерундой". В январе 2023 года Пашинян подтвердил, что армянская сторона не получала официальных предложений о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии.
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