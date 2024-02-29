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Спикер парламента Армении не исключил углубления отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 29.02.2024
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15:35 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/armeniya-1930280300.html
Спикер парламента Армении не исключил углубления отношений с Евросоюзом
Спикер парламента Армении не исключил углубления отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 29.02.2024
Спикер парламента Армении не исключил углубления отношений с Евросоюзом
Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность, заявил спикер парламента Ален Симонян журналистам, отвечая на вопрос... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:35
2024-02-29T15:35
в мире
евросоюз
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ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность, заявил спикер парламента Ален Симонян журналистам, отвечая на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. "Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам максимальную безопасность", - сказал Симонян. По его словам, действующая система безопасности, частью которой является Армения, не действует, хотя никто и не говорит о выводе российской военной базы. Нет обсуждений и касаемо НАТО. "Мы пытаемся покупать оружие из всех возможных мест для защиты нашей безопасности. Если это мешает какой-то иной системе безопасности, это их проблема", - заявил Симонян. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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в мире, евросоюз, армения
В мире, Евросоюз, Армения
Спикер парламента Армении не исключил углубления отношений с Евросоюзом

Спикер парламента: Армения готова к углублению связей с ЕС ради безопасности

© Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкПредседатель Национального собрания Армении Ален Симонян
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян
© Пресс-служба парламента Армении
Перейти в медиабанк
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность, заявил спикер парламента Ален Симонян журналистам, отвечая на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.
"Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам максимальную безопасность", - сказал Симонян.
По его словам, действующая система безопасности, частью которой является Армения, не действует, хотя никто и не говорит о выводе российской военной базы. Нет обсуждений и касаемо НАТО. "Мы пытаемся покупать оружие из всех возможных мест для защиты нашей безопасности. Если это мешает какой-то иной системе безопасности, это их проблема", - заявил Симонян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.
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