https://ria.ru/20240229/armeniya-1930280300.html

Спикер парламента Армении не исключил углубления отношений с Евросоюзом

Спикер парламента Армении не исключил углубления отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 29.02.2024

Спикер парламента Армении не исключил углубления отношений с Евросоюзом

Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность, заявил спикер парламента Ален Симонян журналистам, отвечая на вопрос... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:35

2024-02-29T15:35

2024-02-29T15:35

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ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность, заявил спикер парламента Ален Симонян журналистам, отвечая на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. "Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам максимальную безопасность", - сказал Симонян. По его словам, действующая система безопасности, частью которой является Армения, не действует, хотя никто и не говорит о выводе российской военной базы. Нет обсуждений и касаемо НАТО. "Мы пытаемся покупать оружие из всех возможных мест для защиты нашей безопасности. Если это мешает какой-то иной системе безопасности, это их проблема", - заявил Симонян. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, армения