Спикер парламента Армении не исключил углубления отношений с Евросоюзом
Спикер парламента: Армения готова к углублению связей с ЕС ради безопасности
© Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкПредседатель Национального собрания Армении Ален Симонян
© Пресс-служба парламента Армении
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Армения будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность, заявил спикер парламента Ален Симонян журналистам, отвечая на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.
"Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам максимальную безопасность", - сказал Симонян.
По его словам, действующая система безопасности, частью которой является Армения, не действует, хотя никто и не говорит о выводе российской военной базы. Нет обсуждений и касаемо НАТО. "Мы пытаемся покупать оружие из всех возможных мест для защиты нашей безопасности. Если это мешает какой-то иной системе безопасности, это их проблема", - заявил Симонян.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.