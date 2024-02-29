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Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024
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Новости Подмосковья
 
12:05 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/apparaty-1930171119.html
Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году
Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024
Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году
Более 120 аппаратов УЗИ планируют закупить в Подмосковье в 2024 году, оборудование поступит в медорганизации в течение года, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:05
2024-02-29T12:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 120 аппаратов УЗИ планируют закупить в Подмосковье в 2024 году, оборудование поступит в медорганизации в течение года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Аппараты УЗИ необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить еще свыше 120 аппаратов УЗИ", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, оборудование поступит в подмосковные медицинские организации в течение года.
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАппарат ультразвуковой диагностики
Аппарат ультразвуковой диагностики - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 120 аппаратов УЗИ планируют закупить в Подмосковье в 2024 году, оборудование поступит в медорганизации в течение года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Аппараты УЗИ необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить еще свыше 120 аппаратов УЗИ", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По данным ведомства, оборудование поступит в подмосковные медицинские организации в течение года.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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