https://ria.ru/20240229/apparaty-1930171119.html
Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году
Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024
Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году
Более 120 аппаратов УЗИ планируют закупить в Подмосковье в 2024 году, оборудование поступит в медорганизации в течение года, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:05
2024-02-29T12:05
2024-02-29T12:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 120 аппаратов УЗИ планируют закупить в Подмосковье в 2024 году, оборудование поступит в медорганизации в течение года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Аппараты УЗИ необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить еще свыше 120 аппаратов УЗИ", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, оборудование поступит в подмосковные медицинские организации в течение года.
https://ria.ru/20240228/meditsina-1930065275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова