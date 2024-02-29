https://ria.ru/20240229/apparaty-1930171119.html

Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году

Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 29.02.2024

Свыше 120 аппаратов УЗИ закупят в Подмосковье в 2024 году

Более 120 аппаратов УЗИ планируют закупить в Подмосковье в 2024 году, оборудование поступит в медорганизации в течение года, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:05

2024-02-29T12:05

2024-02-29T12:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Более 120 аппаратов УЗИ планируют закупить в Подмосковье в 2024 году, оборудование поступит в медорганизации в течение года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Аппараты УЗИ необходимы для проведения качественной диагностики различных внутренних органов. В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить еще свыше 120 аппаратов УЗИ", - рассказала Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным ведомства, оборудование поступит в подмосковные медицинские организации в течение года.

https://ria.ru/20240228/meditsina-1930065275.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова