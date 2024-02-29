https://ria.ru/20240229/amnistiya-1930303610.html

Катырин: амнистия некрупного бизнеса позволит увеличить доходы бюджета

Катырин: амнистия некрупного бизнеса позволит увеличить доходы бюджета - РИА Новости, 29.02.2024

Катырин: амнистия некрупного бизнеса позволит увеличить доходы бюджета

Амнистия некрупных компаний, вынужденных использовать схемы налоговой оптимизации, позволит существенно обелить российский бизнес и обеспечит дополнительные... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:44

2024-02-29T16:44

2024-02-29T16:44

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Москва, 29 фев – РИА Новости. Амнистия некрупных компаний, вынужденных использовать схемы налоговой оптимизации, позволит существенно обелить российский бизнес и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин. Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию РФ поручил правительству совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Причем такие компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной цивилизованной работе в белую, отметил он. "Президент РФ поручил проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов. ТПП РФ представит свои предложения по данному вопросу. В частности, будем дополнительно рекомендовать прекратить уже находящиеся в производстве дела", - сказал глава ТПП РФ. По его мнению в целом "данная мера позволит существенно обелить российский бизнес, а это обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет". "При этом важно не повышать налоговую нагрузку на предпринимателей и зафиксировать действующие нормы Налогового кодекса на 5 лет. В настоящий момент, по подсчетам экспертов ТПП РФ, поправки в Налоговый кодекс вносятся в среднем раз в 13 дней", - добавил собеседник агентства. Кроме того он заметил, что ТПП РФ последовательно выступала за полную отмену проверок бизнеса, поскольку в полной мере заработал инициированный правительством риск-ориентированный подход. "Поэтому приветствуем слова президента РФ о том, что нужно отказаться от практики проверок, заменив их, где это возможно, профилактическими мероприятиями", - подчеркнул глава ТПП РФ. Также глава ТПП РФ поддерживает решение о том, что некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории. "Важно будет донести тезис о сохранении кредитной истории до всех банков, а также предусмотреть возможность обжалования решений о невыдаче финансирования предприятиям, которые ранее использовали каникулы", - заключил Катырин.

https://ria.ru/20240229/podderzhka-1930261734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия