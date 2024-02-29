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Катырин: амнистия некрупного бизнеса позволит увеличить доходы бюджета - РИА Новости, 29.02.2024
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Твой бизнес
 
16:44 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/amnistiya-1930303610.html
Катырин: амнистия некрупного бизнеса позволит увеличить доходы бюджета
Катырин: амнистия некрупного бизнеса позволит увеличить доходы бюджета - РИА Новости, 29.02.2024
Катырин: амнистия некрупного бизнеса позволит увеличить доходы бюджета
Амнистия некрупных компаний, вынужденных использовать схемы налоговой оптимизации, позволит существенно обелить российский бизнес и обеспечит дополнительные... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:44
2024-02-29T16:44
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твой бизнес – новости
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
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Москва, 29 фев – РИА Новости. Амнистия некрупных компаний, вынужденных использовать схемы налоговой оптимизации, позволит существенно обелить российский бизнес и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин. Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию РФ поручил правительству совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Причем такие компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной цивилизованной работе в белую, отметил он. "Президент РФ поручил проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов. ТПП РФ представит свои предложения по данному вопросу. В частности, будем дополнительно рекомендовать прекратить уже находящиеся в производстве дела", - сказал глава ТПП РФ. По его мнению в целом "данная мера позволит существенно обелить российский бизнес, а это обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет". "При этом важно не повышать налоговую нагрузку на предпринимателей и зафиксировать действующие нормы Налогового кодекса на 5 лет. В настоящий момент, по подсчетам экспертов ТПП РФ, поправки в Налоговый кодекс вносятся в среднем раз в 13 дней", - добавил собеседник агентства. Кроме того он заметил, что ТПП РФ последовательно выступала за полную отмену проверок бизнеса, поскольку в полной мере заработал инициированный правительством риск-ориентированный подход. "Поэтому приветствуем слова президента РФ о том, что нужно отказаться от практики проверок, заменив их, где это возможно, профилактическими мероприятиями", - подчеркнул глава ТПП РФ. Также глава ТПП РФ поддерживает решение о том, что некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории. "Важно будет донести тезис о сохранении кредитной истории до всех банков, а также предусмотреть возможность обжалования решений о невыдаче финансирования предприятиям, которые ранее использовали каникулы", - заключил Катырин.
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твой бизнес – новости, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Россия

Катырин: амнистия некрупного бизнеса позволит увеличить доходы бюджета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПошив войлочной обуви
Пошив войлочной обуви - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Москва, 29 фев – РИА Новости. Амнистия некрупных компаний, вынужденных использовать схемы налоговой оптимизации, позволит существенно обелить российский бизнес и обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин.
Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию РФ поручил правительству совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Причем такие компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной цивилизованной работе в белую, отметил он.
"Президент РФ поручил проработать амнистию некрупных компаний, которые использовали дробление бизнеса для ухода от налогов. ТПП РФ представит свои предложения по данному вопросу. В частности, будем дополнительно рекомендовать прекратить уже находящиеся в производстве дела", - сказал глава ТПП РФ.
По его мнению в целом "данная мера позволит существенно обелить российский бизнес, а это обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет".
"При этом важно не повышать налоговую нагрузку на предпринимателей и зафиксировать действующие нормы Налогового кодекса на 5 лет. В настоящий момент, по подсчетам экспертов ТПП РФ, поправки в Налоговый кодекс вносятся в среднем раз в 13 дней", - добавил собеседник агентства.
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Кроме того он заметил, что ТПП РФ последовательно выступала за полную отмену проверок бизнеса, поскольку в полной мере заработал инициированный правительством риск-ориентированный подход. "Поэтому приветствуем слова президента РФ о том, что нужно отказаться от практики проверок, заменив их, где это возможно, профилактическими мероприятиями", - подчеркнул глава ТПП РФ.
Также глава ТПП РФ поддерживает решение о том, что некрупный бизнес сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории. "Важно будет донести тезис о сохранении кредитной истории до всех банков, а также предусмотреть возможность обжалования решений о невыдаче финансирования предприятиям, которые ранее использовали каникулы", - заключил Катырин.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинРоссия
 
 
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