https://ria.ru/20240229/amnistiya-1930272489.html

Амнистия упростит налоговую оптимизацию для бизнеса, заявил депутат

Амнистия упростит налоговую оптимизацию для бизнеса, заявил депутат - РИА Новости, 29.02.2024

Амнистия упростит налоговую оптимизацию для бизнеса, заявил депутат

Налоговая амнистия упростит налоговую оптимизацию для некрупного бизнеса законным путем, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:09

2024-02-29T15:09

2024-02-29T15:33

экономика

россия

владимир путин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Налоговая амнистия упростит налоговую оптимизацию для некрупного бизнеса законным путем, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию РФ поручил правительству совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Причем такие компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к нормальной цивилизованной работе в белую, отметил он. "Налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса упростит налоговую оптимизацию законным путем, то есть компании, которые вместо перехода на основную схему налогообложения с "упрощенки" при росте бизнеса дробили его, будут амнистированы при условии, что станут работать "в белую". Разбираться в деталях и что-то предпринимать, кроме перехода на основную схему налогообложения для списания налоговой задолженности, которая могла возникнуть за период применения, так называемого дробления, не нужно", - прокомментировал РИА Новости Говырин. Налоговая служба, по его словам, сама сделает отчеты по объемам выручки, найдет те долги, на которые распространяется закон, и спишет их автоматически. Это очень правильный подход к тому, чтобы устранить схему ухода от налогов тех фирм, которые уже подросли, полагает депутат. "Устанавливать в законодательстве критерии дробления бизнеса не требуется — сформировавшейся правоприменительной практики по этому вопросу достаточно, есть определенные критерии дробления по обороту, дробления по численности. Однако для внедрения налоговой амнистии изменения налогового законодательства потребуются, так как при существующих схемах дробления бизнеса компании, по сути не являющиеся малым бизнесом, злоупотребляют использованием специальных налоговых режимов, нивелируя усилия государства по налоговой поддержке малого бизнеса", - резюмировал Говырин.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

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экономика, россия, владимир путин, госдума рф, единая россия, послание президента федеральному собранию — 2024