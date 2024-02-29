https://ria.ru/20240229/alibasov-1930301352.html

Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке

Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке - РИА Новости, 29.02.2024

Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск музыкального продюсера Бари Алибасова к интернет-магазину, от которого он требовал вернуть деньги за ноутбук,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:36

2024-02-29T16:36

2024-02-29T20:07

москва

бари алибасов

происшествия

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск музыкального продюсера Бари Алибасова к интернет-магазину, от которого он требовал вернуть деньги за ноутбук, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Исковое заявление Бари Алибасова к ООО "МВМ" о защите прав потребителя, расторжении договора купли-продажи ноутбука, взыскании денежных средств возвращено заявителю из-за допущенных нарушений", — сказала собеседница агентства.По данным СМИ, продюсер жаловался, что устройство не соответствует заявленным критериям качества, его скорость не позволяет играть в World of Tanks. Сын Алибасова сообщил РИА Новости 25 февраля, что его отец находится в реанимации в Боткинской больнице с диагнозом "неподтвержденный инсульт". Он добавил, что причиной госпитализации стал либо стресс, либо переработка, либо проблемы с сосудистой системой после перенесенной коронавирусной инфекции. Выписать 76-летнего продюсера должны до конца недели.

https://ria.ru/20221219/albasov-1839725515.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, бари алибасов, происшествия