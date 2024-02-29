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Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке - РИА Новости, 29.02.2024
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16:36 29.02.2024 (обновлено: 20:07 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/alibasov-1930301352.html
Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке
Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке - РИА Новости, 29.02.2024
Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке
Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск музыкального продюсера Бари Алибасова к интернет-магазину, от которого он требовал вернуть деньги за ноутбук,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:36
2024-02-29T20:07
москва
бари алибасов
происшествия
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск музыкального продюсера Бари Алибасова к интернет-магазину, от которого он требовал вернуть деньги за ноутбук, рассказали РИА Новости в ведомстве. &quot;Исковое заявление Бари Алибасова к ООО &quot;МВМ&quot; о защите прав потребителя, расторжении договора купли-продажи ноутбука, взыскании денежных средств возвращено заявителю из-за допущенных нарушений&quot;, — сказала собеседница агентства.По данным СМИ, продюсер жаловался, что устройство не соответствует заявленным критериям качества, его скорость не позволяет играть в World of Tanks. Сын Алибасова сообщил РИА Новости 25 февраля, что его отец находится в реанимации в Боткинской больнице с диагнозом "неподтвержденный инсульт". Он добавил, что причиной госпитализации стал либо стресс, либо переработка, либо проблемы с сосудистой системой после перенесенной коронавирусной инфекции. Выписать 76-летнего продюсера должны до конца недели.
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москва, бари алибасов, происшествия
Москва, Бари Алибасов, Происшествия
Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке

Суд в Москве отказался рассматривать иск Алибасова о низкой скорости ноутбука

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБари Алибасов
Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бари Алибасов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск музыкального продюсера Бари Алибасова к интернет-магазину, от которого он требовал вернуть деньги за ноутбук, рассказали РИА Новости в ведомстве.
«

"Исковое заявление Бари Алибасова к ООО "МВМ" о защите прав потребителя, расторжении договора купли-продажи ноутбука, взыскании денежных средств возвращено заявителю из-за допущенных нарушений", — сказала собеседница агентства.

По данным СМИ, продюсер жаловался, что устройство не соответствует заявленным критериям качества, его скорость не позволяет играть в World of Tanks.
Сын Алибасова сообщил РИА Новости 25 февраля, что его отец находится в реанимации в Боткинской больнице с диагнозом "неподтвержденный инсульт". Он добавил, что причиной госпитализации стал либо стресс, либо переработка, либо проблемы с сосудистой системой после перенесенной коронавирусной инфекции. Выписать 76-летнего продюсера должны до конца недели.
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