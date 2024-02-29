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Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова
Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова - РИА Новости, 29.02.2024
Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова
Актриса из сериала "Деффчонки" Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет, сообщила пресс-служба подмосковного "Содружества домов культуры". РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:32
2024-02-29T11:32
2024-02-29T16:15
звенигород
происшествия
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Актриса из сериала "Деффчонки" Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет, сообщила пресс-служба подмосковного "Содружества домов культуры"."Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова — сотрудник Автономного учреждения "Содружество домов культуры", руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер", — говорится в сообщении.Последней работой актрисы было участие в российском сериале "Деффчонки".Прощание с артисткой пройдет в пятницу, в 11 утра, в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.Дарья Вилкова-Гончарова, мать актрисы Таисии Вилковой, родилась 15 октября 1970 года. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1994 году.
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звенигород, происшествия
Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова
Актриса Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет