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Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова - РИА Новости, 29.02.2024
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11:32 29.02.2024 (обновлено: 16:15 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/aktrisa-1930158462.html
Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова
Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова - РИА Новости, 29.02.2024
Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова
Актриса из сериала "Деффчонки" Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет, сообщила пресс-служба подмосковного "Содружества домов культуры". РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:32
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Актриса из сериала "Деффчонки" Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет, сообщила пресс-служба подмосковного "Содружества домов культуры".&quot;Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова — сотрудник Автономного учреждения &quot;Содружество домов культуры&quot;, руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер&quot;, — говорится в сообщении.Последней работой актрисы было участие в российском сериале "Деффчонки".Прощание с артисткой пройдет в пятницу, в 11 утра, в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.Дарья Вилкова-Гончарова, мать актрисы Таисии Вилковой, родилась 15 октября 1970 года. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1994 году.
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звенигород, происшествия
Звенигород, Происшествия
Умерла актриса Дарья Вилкова-Гончарова

Актриса Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет

© Фото : АУ Содружество домов культурыАктриса Дарья Вилкова-Гончарова
Актриса Дарья Вилкова-Гончарова - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : АУ Содружество домов культуры
Актриса Дарья Вилкова-Гончарова
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Актриса из сериала "Деффчонки" Дарья Вилкова-Гончарова умерла в возрасте 53 лет, сообщила пресс-служба подмосковного "Содружества домов культуры".
«

"Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова — сотрудник Автономного учреждения "Содружество домов культуры", руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер", — говорится в сообщении.

Последней работой актрисы было участие в российском сериале "Деффчонки".
Прощание с артисткой пройдет в пятницу, в 11 утра, в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.
Дарья Вилкова-Гончарова, мать актрисы Таисии Вилковой, родилась 15 октября 1970 года. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина в 1994 году.
 
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