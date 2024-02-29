https://ria.ru/20240229/a-50-1930172596.html
"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50
"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50 - РИА Новости, 29.02.2024
"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50
Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха"... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:11
2024-02-29T12:11
2024-02-29T12:13
ростех
а-50
экономика
россия
сергей чемезов
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856348516_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fbfbd35519a3c491752783a5faf70f03.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах Гостиного двора перед посланием президента Федеральному собранию."Конечно, восстанавливать этот самолёт нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста о планах возобновления производства А-50.
https://ria.ru/20240212/triumf-1926470935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856348516_113:0:2780:2000_1920x0_80_0_0_7fd8822a62be18108347b2540586cf68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, а-50, экономика, россия, сергей чемезов, технологии
Ростех, А-50, Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Технологии
"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50
Чемезов: Россия планирует восстановить производство самолетов ДРЛО А-50
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах Гостиного двора перед посланием президента Федеральному собранию.
"Конечно, восстанавливать этот самолёт нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста о планах возобновления производства А-50.
"От его ракеты не уйти". Какого оружия больше всего боятся летчики ВСУ