https://ria.ru/20240229/a-50-1930172596.html

"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50

"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50 - РИА Новости, 29.02.2024

"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50

Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха"... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:11

2024-02-29T12:11

2024-02-29T12:13

ростех

а-50

экономика

россия

сергей чемезов

технологии

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах Гостиного двора перед посланием президента Федеральному собранию."Конечно, восстанавливать этот самолёт нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста о планах возобновления производства А-50.

https://ria.ru/20240212/triumf-1926470935.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростех, а-50, экономика, россия, сергей чемезов, технологии