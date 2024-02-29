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"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50 - РИА Новости, 29.02.2024
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12:11 29.02.2024 (обновлено: 12:13 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/a-50-1930172596.html
"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50
"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50 - РИА Новости, 29.02.2024
"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50
Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха"... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:11
2024-02-29T12:13
ростех
а-50
экономика
россия
сергей чемезов
технологии
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах Гостиного двора перед посланием президента Федеральному собранию."Конечно, восстанавливать этот самолёт нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста о планах возобновления производства А-50.
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ростех, а-50, экономика, россия, сергей чемезов, технологии
Ростех, А-50, Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Технологии
"Ростех" анонсировал восстановление производства самолетов А-50

Чемезов: Россия планирует восстановить производство самолетов ДРЛО А-50

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах Гостиного двора перед посланием президента Федеральному собранию.
"Конечно, восстанавливать этот самолёт нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста о планах возобновления производства А-50.
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РостехА-50ЭкономикаРоссияСергей ЧемезовТехнологии
 
 
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