https://ria.ru/20240228/zrk-1929891123.html

Завод "Купол" начал модернизацию ЗРК "Тор"

Завод "Купол" начал модернизацию ЗРК "Тор" - РИА Новости, 28.02.2024

Завод "Купол" начал модернизацию ЗРК "Тор"

Ижевский электромеханический завод "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") приступил к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства "Тор",... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T03:02

2024-02-28T03:02

2024-02-28T03:21

безопасность

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концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") приступил к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства "Тор", боевые возможности перспективного комплекса увеличатся кратно, сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".Он напомнил, что еще 10 лет назад завод выпускал монопродукт — ЗРК "Тор-М2У". Сейчас новейший ЗРК "Тор-М2" выпускается в четырех вариантах."Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства "Тор". Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М2" от "Тор-М1", — сказал Зиятдинов.По его словам, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и по другим изделиям специального, гражданского и двойного назначения."Продолжим сохранять набранный темп и создавать заделы на будущее. Запланирован двукратный рост инвестиций в техперевооружение и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — Прим. ред.)", — добавил гендиректор завода."Тор" — ЗРК малой дальности, производимый ижевским электромеханическим заводом "Купол". Предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе объединенных в рой.

https://ria.ru/20240226/bespilotniki-1929450309.html

https://ria.ru/20240204/rakety-1925282096.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф, концерн пво "алмаз-антей"