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Завод "Купол" начал модернизацию ЗРК "Тор"
Завод "Купол" начал модернизацию ЗРК "Тор" - РИА Новости, 28.02.2024
Завод "Купол" начал модернизацию ЗРК "Тор"
Ижевский электромеханический завод "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") приступил к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства "Тор",... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T03:02
2024-02-28T03:02
2024-02-28T03:21
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") приступил к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства "Тор", боевые возможности перспективного комплекса увеличатся кратно, сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".Он напомнил, что еще 10 лет назад завод выпускал монопродукт — ЗРК "Тор-М2У". Сейчас новейший ЗРК "Тор-М2" выпускается в четырех вариантах."Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства "Тор". Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М2" от "Тор-М1", — сказал Зиятдинов.По его словам, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и по другим изделиям специального, гражданского и двойного назначения."Продолжим сохранять набранный темп и создавать заделы на будущее. Запланирован двукратный рост инвестиций в техперевооружение и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — Прим. ред.)", — добавил гендиректор завода."Тор" — ЗРК малой дальности, производимый ижевским электромеханическим заводом "Купол". Предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе объединенных в рой.
https://ria.ru/20240226/bespilotniki-1929450309.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Новое оружие России
Завод "Купол" начал модернизацию ЗРК "Тор"
Завод "Купол" приступил к глубокой модернизации ЗРК "Тор"
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Ижевский электромеханический завод "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") приступил к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства "Тор", боевые возможности перспективного комплекса увеличатся кратно, сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью
журналу "Национальная оборона".
Он напомнил, что еще 10 лет назад завод выпускал монопродукт — ЗРК "Тор-М2У". Сейчас новейший ЗРК "Тор-М2" выпускается в четырех вариантах.
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"Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства "Тор". Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М2" от "Тор-М1", — сказал Зиятдинов.
По его словам, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и по другим изделиям специального, гражданского и двойного назначения.
«
"Продолжим сохранять набранный темп и создавать заделы на будущее. Запланирован двукратный рост инвестиций в техперевооружение и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — Прим. ред.)", — добавил гендиректор завода.
"Тор" — ЗРК малой дальности, производимый ижевским электромеханическим заводом "Купол". Предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе объединенных в рой.
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