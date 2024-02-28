https://ria.ru/20240228/zhivotnye-1930048177.html

"Новые люди" предложили запретить использовать животных в цирках

"Новые люди" предложили запретить использовать животных в цирках - РИА Новости, 28.02.2024

"Новые люди" предложили запретить использовать животных в цирках

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T17:26

2024-02-28T17:26

2024-02-28T17:26

общество

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

владислав даванков

госдума рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках, проект доступен в думской базе данных. "Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. А. Даванковым и А.Г. Нечаевым в целях установления императивного запрета на содержание и использование животных в цирках", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней также отмечается, что законопроектом предлагается ввести понятия реабилитационных центров для диких и экзотических животных и приютов для них. Такие места обеспечат содержание диких животных до выпуска их в естественную среду обитания, сказано в документе. "Цирковые животные содержатся и используются в условиях неволи с целью участия в культурно-зрелищных мероприятиях. Условия неволи - это искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от человека. Неоднократно учеными отмечалось, что эти животные не относятся к объектам животного мира, изъяты из естественной среды обитания и являются имуществом, оборот которого осуществляется на основе гражданского законодательства", - отмечается в пояснительных материалах. Авторы законопроекта заключают, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, именно поэтому "животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных".

https://ria.ru/20230703/zoo-1881537149.html

https://ria.ru/20240110/zapashnyy-1920599853.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, госдума рф, партия "новые люди"