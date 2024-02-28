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"Новые люди" предложили запретить использовать животных в цирках - РИА Новости, 28.02.2024
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17:26 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/zhivotnye-1930048177.html
"Новые люди" предложили запретить использовать животных в цирках
"Новые люди" предложили запретить использовать животных в цирках - РИА Новости, 28.02.2024
"Новые люди" предложили запретить использовать животных в цирках
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T17:26
2024-02-28T17:26
общество
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владислав даванков
госдума рф
партия "новые люди"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках, проект доступен в думской базе данных. "Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. А. Даванковым и А.Г. Нечаевым в целях установления императивного запрета на содержание и использование животных в цирках", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней также отмечается, что законопроектом предлагается ввести понятия реабилитационных центров для диких и экзотических животных и приютов для них. Такие места обеспечат содержание диких животных до выпуска их в естественную среду обитания, сказано в документе. "Цирковые животные содержатся и используются в условиях неволи с целью участия в культурно-зрелищных мероприятиях. Условия неволи - это искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от человека. Неоднократно учеными отмечалось, что эти животные не относятся к объектам животного мира, изъяты из естественной среды обитания и являются имуществом, оборот которого осуществляется на основе гражданского законодательства", - отмечается в пояснительных материалах. Авторы законопроекта заключают, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, именно поэтому "животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных".
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общество, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, госдума рф, партия "новые люди"
Общество, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владислав Даванков, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
"Новые люди" предложили запретить использовать животных в цирках

"Новые люди" внесли в ГД проект о запрете на использование животных в цирках

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДрессированные верблюды в цирке
Дрессированные верблюды в цирке - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дрессированные верблюды в цирке. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер ГД Владислав Даванков внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках, проект доступен в думской базе данных.
"Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. А. Даванковым и А.Г. Нечаевым в целях установления императивного запрета на содержание и использование животных в цирках", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В ней также отмечается, что законопроектом предлагается ввести понятия реабилитационных центров для диких и экзотических животных и приютов для них. Такие места обеспечат содержание диких животных до выпуска их в естественную среду обитания, сказано в документе.
"Цирковые животные содержатся и используются в условиях неволи с целью участия в культурно-зрелищных мероприятиях. Условия неволи - это искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от человека. Неоднократно учеными отмечалось, что эти животные не относятся к объектам животного мира, изъяты из естественной среды обитания и являются имуществом, оборот которого осуществляется на основе гражданского законодательства", - отмечается в пояснительных материалах.
Авторы законопроекта заключают, что цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, именно поэтому "животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных".
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ОбществоАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Владислав ДаванковГосдума РФПартия "Новые люди"
 
 
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