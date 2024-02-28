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Сургутский район Югры направит более миллиарда рублей на жилищные программы - РИА Новости, 28.02.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:37 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/zhile-1930082353.html
Сургутский район Югры направит более миллиарда рублей на жилищные программы
Сургутский район Югры направит более миллиарда рублей на жилищные программы - РИА Новости, 28.02.2024
Сургутский район Югры направит более миллиарда рублей на жилищные программы
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 1 миллиарда рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T20:37
2024-02-28T20:37
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
лянтор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 1 миллиарда рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "На реализацию жилищных программ в Сургутском районе будет направлено более 1 млрд рублей. Это гарантированные средства консолидированного бюджета на 2024 год. Деньги предусмотрены федеральным, окружным и муниципальным бюджетами", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что из общей суммы на расселение аварийного жилфонда заложены порядка 547 миллионов рублей, что позволит приобрести 100 квартир. Еще 577 миллионов рублей будут направлены на переселение семей из фенольного жилья. Так, на прошлой неделе ключи от новых квартир получили жители Лянтора, а в среду глава Сургутского района вручил ключи от нового жилья трем семьям в поселке Белый Яр. Всего в текущем году свои жилищные условия смогут улучшить минимум 184 семьи или более 700 жителей района. По словам Трубецкого, к концу года общая сумма, выделенная на жилищные программы, может увеличиться за счет дополнительных траншей. Так, по итогам 2023 года она составила 2,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929653870.html
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, лянтор
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Лянтор
Сургутский район Югры направит более миллиарда рублей на жилищные программы

Сургутский район Югры направит более миллиарда рублей на жилищные программы

© Фото : Вадим ЧигринскийКак убирают снег в Сургуте
Как убирают снег в Сургуте - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : Вадим Чигринский
Как убирают снег в Сургуте. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 1 миллиарда рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"На реализацию жилищных программ в Сургутском районе будет направлено более 1 млрд рублей. Это гарантированные средства консолидированного бюджета на 2024 год. Деньги предусмотрены федеральным, окружным и муниципальным бюджетами", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что из общей суммы на расселение аварийного жилфонда заложены порядка 547 миллионов рублей, что позволит приобрести 100 квартир. Еще 577 миллионов рублей будут направлены на переселение семей из фенольного жилья.
Так, на прошлой неделе ключи от новых квартир получили жители Лянтора, а в среду глава Сургутского района вручил ключи от нового жилья трем семьям в поселке Белый Яр. Всего в текущем году свои жилищные условия смогут улучшить минимум 184 семьи или более 700 жителей района.
По словам Трубецкого, к концу года общая сумма, выделенная на жилищные программы, может увеличиться за счет дополнительных траншей. Так, по итогам 2023 года она составила 2,3 миллиарда рублей.
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