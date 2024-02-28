https://ria.ru/20240228/zhile-1930082353.html

Сургутский район Югры направит более миллиарда рублей на жилищные программы

Сургутский район Югры направит более миллиарда рублей на жилищные программы - РИА Новости, 28.02.2024

Сургутский район Югры направит более миллиарда рублей на жилищные программы

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 1 миллиарда рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:37

2024-02-28T20:37

2024-02-28T20:37

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лянтор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 фев - РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направят более 1 миллиарда рублей на реализацию жилищных программ, в том числе на расселение аварийных и фенольных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "На реализацию жилищных программ в Сургутском районе будет направлено более 1 млрд рублей. Это гарантированные средства консолидированного бюджета на 2024 год. Деньги предусмотрены федеральным, окружным и муниципальным бюджетами", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что из общей суммы на расселение аварийного жилфонда заложены порядка 547 миллионов рублей, что позволит приобрести 100 квартир. Еще 577 миллионов рублей будут направлены на переселение семей из фенольного жилья. Так, на прошлой неделе ключи от новых квартир получили жители Лянтора, а в среду глава Сургутского района вручил ключи от нового жилья трем семьям в поселке Белый Яр. Всего в текущем году свои жилищные условия смогут улучшить минимум 184 семьи или более 700 жителей района. По словам Трубецкого, к концу года общая сумма, выделенная на жилищные программы, может увеличиться за счет дополнительных траншей. Так, по итогам 2023 года она составила 2,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240226/bespilotnik-1929653870.html

https://ria.ru/20240222/tsentr-1928922125.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

лянтор

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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, лянтор