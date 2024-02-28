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В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно - РИА Новости, 28.02.2024
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11:43 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/zerno-1929943615.html
В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно
В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно - РИА Новости, 28.02.2024
В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно
Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинская сторона ожидает компенсации от польских фермеров,... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T11:43
2024-02-28T11:43
украина
экономика
польша
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинская сторона ожидает компенсации от польских фермеров, рассыпавших порядка 180 тонн украинского зерна на общей границе во время транспортной блокады. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. "В результате протестов польских фермеров на границе с Украиной из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно", - приводит слова Высоцкого агентство РБК-Украина. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
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украина, экономика, польша, евросоюз
Украина, Экономика, Польша, Евросоюз
В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно

Украина потребовала от Польши компенсировать цену 180 тонн рассыпанного зерна

© AFP 2024 / MATEUSZ SLODKOWSKIЗерно с Украины рядом с вагонами грузового состава в селе Котомеж, Польша
Зерно с Украины рядом с вагонами грузового состава в селе Котомеж, Польша - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AFP 2024 / MATEUSZ SLODKOWSKI
Зерно с Украины рядом с вагонами грузового состава в селе Котомеж, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинская сторона ожидает компенсации от польских фермеров, рассыпавших порядка 180 тонн украинского зерна на общей границе во время транспортной блокады.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
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"В результате протестов польских фермеров на границе с Украиной из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно", - приводит слова Высоцкого агентство РБК-Украина.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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