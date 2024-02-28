https://ria.ru/20240228/zerno-1929943615.html

В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно

В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно - РИА Новости, 28.02.2024

В Киеве потребовали от польских фермеров компенсацию за рассыпанное зерно

Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинская сторона ожидает компенсации от польских фермеров,... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T11:43

2024-02-28T11:43

2024-02-28T11:43

украина

экономика

польша

евросоюз

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинская сторона ожидает компенсации от польских фермеров, рассыпавших порядка 180 тонн украинского зерна на общей границе во время транспортной блокады. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. "В результате протестов польских фермеров на границе с Украиной из грузовых вагонов на пути было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко. Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно", - приводит слова Высоцкого агентство РБК-Украина. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, экономика, польша, евросоюз