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МИД Албании заявил, что в страну прибыл Зеленский - РИА Новости, 28.02.2024
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02:13 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/zelenskiy-1929890168.html
МИД Албании заявил, что в страну прибыл Зеленский
МИД Албании заявил, что в страну прибыл Зеленский - РИА Новости, 28.02.2024
МИД Албании заявил, что в страну прибыл Зеленский
Владимир Зеленский прибыл в Албанию, заявил глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети X. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T02:13
2024-02-28T02:13
в мире
албания
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Албанию, заявил глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети X. "Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране", - написал министр. В Албанию Зеленский прибыл с неанонсированным визитом. Не сообщается и о целях этой поездки. При этом агентство Франс Пресс передает, что он собирается встретиться с несколькими региональными лидерами в рамках запланированного саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".
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в мире, албания, владимир зеленский
В мире, Албания, Владимир Зеленский
МИД Албании заявил, что в страну прибыл Зеленский

Глава албанского МИД Хасани заявил, что в страну прибыл Зеленский

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкГерб Албании на одной из площадей в Тиране
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Албанию, заявил глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети X.
«
"Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране", - написал министр.
В Албанию Зеленский прибыл с неанонсированным визитом. Не сообщается и о целях этой поездки.
При этом агентство Франс Пресс передает, что он собирается встретиться с несколькими региональными лидерами в рамках запланированного саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".
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В миреАлбанияВладимир Зеленский
 
 
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