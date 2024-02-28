https://ria.ru/20240228/zelenskiy-1929890168.html

МИД Албании заявил, что в страну прибыл Зеленский

МИД Албании заявил, что в страну прибыл Зеленский - РИА Новости, 28.02.2024

МИД Албании заявил, что в страну прибыл Зеленский

Владимир Зеленский прибыл в Албанию, заявил глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети X. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T02:13

2024-02-28T02:13

2024-02-28T02:13

в мире

албания

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Албанию, заявил глава албанского МИД Игли Хасани в соцсети X. "Большая честь приветствовать... Зеленского в Тиране", - написал министр. В Албанию Зеленский прибыл с неанонсированным визитом. Не сообщается и о целях этой поездки. При этом агентство Франс Пресс передает, что он собирается встретиться с несколькими региональными лидерами в рамках запланированного саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

https://ria.ru/20240228/sud-1929888916.html

албания

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в мире, албания, владимир зеленский