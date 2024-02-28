https://ria.ru/20240228/zavod-1930002435.html

Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году

Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году - РИА Новости, 28.02.2024

Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году

Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:04

2024-02-28T15:04

2024-02-28T15:09

экономика

авто

московская область (подмосковье)

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

mercedes

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В этом году должны запустить", - сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о планах запуска производства на бывшем заводе Mercedes в РФ. Сейчас эта производственная площадка принадлежит дилеру "Автодом". Как сообщал в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Андрей Ольховский, в конце 2023 года в пилотном режиме на заводе была собрана партия автомобилей для проверки работы оборудования. Технологического партнера по сборке "Автодом" не раскрывает, однако Ольховский уточнил, что это будут автомобили премиального сегмента.

https://ria.ru/20240129/avtomobili-1924152966.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, московская область (подмосковье), россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes