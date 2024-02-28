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Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году - РИА Новости, 28.02.2024
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15:04 28.02.2024 (обновлено: 15:09 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/zavod-1930002435.html
Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году
Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году - РИА Новости, 28.02.2024
Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году
Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:04
2024-02-28T15:09
экономика
авто
московская область (подмосковье)
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mercedes
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В этом году должны запустить", - сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о планах запуска производства на бывшем заводе Mercedes в РФ. Сейчас эта производственная площадка принадлежит дилеру "Автодом". Как сообщал в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Андрей Ольховский, в конце 2023 года в пилотном режиме на заводе была собрана партия автомобилей для проверки работы оборудования. Технологического партнера по сборке "Автодом" не раскрывает, однако Ольховский уточнил, что это будут автомобили премиального сегмента.
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экономика, авто, московская область (подмосковье), россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes
Экономика, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Mercedes
Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году

Мантуров: бывший завод Mercedes в Подмосковье планируют запустить в этом году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗавод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области
Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В этом году должны запустить", - сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о планах запуска производства на бывшем заводе Mercedes в РФ.
Сейчас эта производственная площадка принадлежит дилеру "Автодом". Как сообщал в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Андрей Ольховский, в конце 2023 года в пилотном режиме на заводе была собрана партия автомобилей для проверки работы оборудования. Технологического партнера по сборке "Автодом" не раскрывает, однако Ольховский уточнил, что это будут автомобили премиального сегмента.
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ЭкономикаАвтоМосковская область (Подмосковье)РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Mercedes
 
 
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