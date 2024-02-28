https://ria.ru/20240228/zavod-1930002435.html
Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году
Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году - РИА Новости, 28.02.2024
Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году
Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:04
2024-02-28T15:04
2024-02-28T15:09
экономика
авто
московская область (подмосковье)
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/80/1552358058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84041877d8c17bc054e0847f89b09639.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется начать в текущем году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В этом году должны запустить", - сказал он в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о планах запуска производства на бывшем заводе Mercedes в РФ. Сейчас эта производственная площадка принадлежит дилеру "Автодом". Как сообщал в интервью газете "Коммерсант" гендиректор компании Андрей Ольховский, в конце 2023 года в пилотном режиме на заводе была собрана партия автомобилей для проверки работы оборудования. Технологического партнера по сборке "Автодом" не раскрывает, однако Ольховский уточнил, что это будут автомобили премиального сегмента.
https://ria.ru/20240129/avtomobili-1924152966.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/80/1552358058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0ffb3456e89a47c3e672aa0c1eb62de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, московская область (подмосковье), россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes
Экономика, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Mercedes
Бывший завод Mercedes в Подмосковье хотят перезапустить в этом году
Мантуров: бывший завод Mercedes в Подмосковье планируют запустить в этом году