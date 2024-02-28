https://ria.ru/20240228/zarplaty-1930080827.html

Росстат рассказал о росте зарплат

Росстат рассказал о росте зарплат - РИА Новости, 28.02.2024

Росстат рассказал о росте зарплат

на 7,8 процента, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T20:13

2024-02-28T20:13

2024-02-28T20:33

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Реальные зарплаты в России в декабре увеличились на 8,5 процента в годовом выражении, а в целом за прошлый год — на 7,8 процента, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата — средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.В декабре по сравнению с предыдущим за ним месяцем реальные зарплаты стали выше на 40,5 процента. Это объясняется выплатой бонусов и премий в конце года. В четвертом квартале их рост оказался на уровень 15,5 процента год к году.При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в прошлом году достигла, по предварительной информации, 73,7 тысячи рублей и по сравнению c 2022 годом она увеличилась на 14,1 процента, в декабре 2023 года — 103,8 тысячи рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 16,6 процента.

https://ria.ru/20240228/bezrabotnye-1599982658.html

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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)