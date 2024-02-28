https://ria.ru/20240228/zakon-1929954508.html

Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов - РИА Новости, 28.02.2024

Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

Госдума приняла законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T12:21

2024-02-28T12:21

2024-02-28T13:16

россия

вячеслав володин

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Госдума приняла законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета для физлиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей."Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", — подчеркнул он.Законопроект внесли в парламент в феврале, авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером и лидерами всех парламентских фракций, кроме "Новых людей".

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

https://ria.ru/20240227/volodin-1929761843.html

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россия, вячеслав володин, василий пискарев, госдума рф