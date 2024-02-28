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Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов - РИА Новости, 28.02.2024
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12:21 28.02.2024 (обновлено: 13:16 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/zakon-1929954508.html
Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов
Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов - РИА Новости, 28.02.2024
Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов
Госдума приняла законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T12:21
2024-02-28T13:16
россия
вячеслав володин
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Госдума приняла законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета для физлиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.&quot;Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь&quot;, — подчеркнул он.Законопроект внесли в парламент в феврале, авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером и лидерами всех парламентских фракций, кроме "Новых людей".
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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россия, вячеслав володин, василий пискарев, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Василий Пискарев, Госдума РФ
Госдума приняла закон о запрете рекламы на информресурсах иноагентов

Госдума приняла законопроект о запрете рекламы у иноагентов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Госдума приняла законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.
Рекламировать информресурсы иноагентов также запрещается.
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Изменения вносятся в законы "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "О рекламе" и "О СМИ".
Как сообщал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, за нарушение запрета для физлиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч рублей. За нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им юрлица после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.
В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства.
По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
«

"Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", — подчеркнул он.

Законопроект внесли в парламент в феврале, авторами выступили 395 депутатов во главе со спикером и лидерами всех парламентских фракций, кроме "Новых людей".
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