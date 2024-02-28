https://ria.ru/20240228/yaytsa-1929923743.html

ФАС заявила о тенденции к снижению цен на яйца

ФАС заявила о тенденции к снижению цен на яйца - РИА Новости, 28.02.2024

ФАС заявила о тенденции к снижению цен на яйца

Тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России, в этом плане хорошо себя показала практика заключения соглашений с производителями и продавцами, заявил на РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T10:39

2024-02-28T10:39

2024-02-28T11:52

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

максим шаскольский

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России, в этом плане хорошо себя показала практика заключения соглашений с производителями и продавцами, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский."Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на яйцо куриное. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца и сейчас наметилась тенденция к снижению цен", — сообщил он.Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года. Производство охлажденного мяса птицы в 2023 году сократилось по сравнению с 2022 годом на 0,2%, составив 3,4 миллиона тонн.Шаскольский сообщил премьер-министру, что службой были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте: итогом проведённой работы стало возбуждение десяти дел о нарушении антимонопольного законодательства в десяти регионах РФ. Кроме того, с крупнейшими федеральными торговыми сетями постоянно ведется работа по снижению среднего совокупного уровня наценки: по данным ведомства, эти наценки с августа 2021 года снизились на 16 процентных пунктов, до 6%.Глава ФАС также напомнил, что во втором полугодии прошлого года в связи с ростом цен на мясо кур служба провела работу с крупнейшими производителями, и компании в результате приняли решение о снижении отпускных цен. "Более того, торговым сетям было предложено также соразмерно снижать розничные цены. Служба на еженедельной основе контролирует реализацию данного решения. Цены снижаются", - сказал Шаскольский. С начала года по 19 февраля мясо кур в РФ подешевело на 3,5%.

https://ria.ru/20240215/karlson-1927561328.html

https://ria.ru/20240221/rosstat-1928835860.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим шаскольский, михаил мишустин