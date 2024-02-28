https://ria.ru/20240228/yaytsa-1929923743.html
ФАС заявила о тенденции к снижению цен на яйца
ФАС заявила о тенденции к снижению цен на яйца - РИА Новости, 28.02.2024
ФАС заявила о тенденции к снижению цен на яйца
Тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России, в этом плане хорошо себя показала практика заключения соглашений с производителями и продавцами, заявил на РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T10:39
2024-02-28T10:39
2024-02-28T11:52
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
максим шаскольский
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475642_386:673:2830:2048_1920x0_80_0_0_b3142a579832f8c2e014916fd4e1acd0.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России, в этом плане хорошо себя показала практика заключения соглашений с производителями и продавцами, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский."Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на яйцо куриное. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца и сейчас наметилась тенденция к снижению цен", — сообщил он.Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года. Производство охлажденного мяса птицы в 2023 году сократилось по сравнению с 2022 годом на 0,2%, составив 3,4 миллиона тонн.Шаскольский сообщил премьер-министру, что службой были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте: итогом проведённой работы стало возбуждение десяти дел о нарушении антимонопольного законодательства в десяти регионах РФ. Кроме того, с крупнейшими федеральными торговыми сетями постоянно ведется работа по снижению среднего совокупного уровня наценки: по данным ведомства, эти наценки с августа 2021 года снизились на 16 процентных пунктов, до 6%.Глава ФАС также напомнил, что во втором полугодии прошлого года в связи с ростом цен на мясо кур служба провела работу с крупнейшими производителями, и компании в результате приняли решение о снижении отпускных цен. "Более того, торговым сетям было предложено также соразмерно снижать розничные цены. Служба на еженедельной основе контролирует реализацию данного решения. Цены снижаются", - сказал Шаскольский. С начала года по 19 февраля мясо кур в РФ подешевело на 3,5%.
https://ria.ru/20240215/karlson-1927561328.html
https://ria.ru/20240221/rosstat-1928835860.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475642_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_74f2bc4db600a2ca1f5eda53de7cbbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим шаскольский, михаил мишустин
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Максим Шаскольский, Михаил Мишустин
ФАС заявила о тенденции к снижению цен на яйца
Глава ФАС Шаскольский: в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России, в этом плане хорошо себя показала практика заключения соглашений с производителями и продавцами, заявил на встрече
с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на яйцо куриное. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца и сейчас наметилась тенденция к снижению цен", — сообщил он.
"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете
Всего в 2023 году в России было произведено 38,056 миллиарда куриных яиц, на 1,8% больше, чем в 2022 году, сообщал Росстат, а в декабре их было получено 3,212 миллиарда, на 0,5% меньше, чем в декабре 2022 года. Производство охлажденного мяса птицы в 2023 году сократилось по сравнению с 2022 годом на 0,2%, составив 3,4 миллиона тонн.
Шаскольский сообщил премьер-министру, что службой были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте: итогом проведённой работы стало возбуждение десяти дел о нарушении антимонопольного законодательства в десяти регионах РФ. Кроме того, с крупнейшими федеральными торговыми сетями постоянно ведется работа по снижению среднего совокупного уровня наценки: по данным ведомства, эти наценки с августа 2021 года снизились на 16 процентных пунктов, до 6%.
Глава ФАС также напомнил, что во втором полугодии прошлого года в связи с ростом цен на мясо кур служба провела работу с крупнейшими производителями, и компании в результате приняли решение о снижении отпускных цен. "Более того, торговым сетям было предложено также соразмерно снижать розничные цены. Служба на еженедельной основе контролирует реализацию данного решения. Цены снижаются", - сказал Шаскольский. С начала года по 19 февраля мясо кур в РФ подешевело на 3,5%.
В России за неделю подешевели свинина, мясо кур и подсолнечное масло